Magnifico v oddaji Ena na ena: 'Marsikdaj sem si želel, da bi nekam pobegnil'

Kot je v oddaji poudaril Uroš Slak, je Magnifico dejal, da so socialistični sistemi omogočali predvsem ultimativno ležernost, a kot pravi gost, temu ni tako."Menim, da tako prejšnji kot bodoči socialistični sistemi omogočajo več časa, čas pa je dobrina, ki je nad denarjem in materialnimi stvarmi. Ljudje nimajo časa, ker so predolgo na delovnih mestih in vpeti v probleme."