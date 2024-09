S podpisi proti spremembi odloka o krajinskem parku Tivoli

Glasbeni spektakel leta in kopica polemik. V petek se je v Stanežičah odvil veliki koncert ob 30. obletnici ustvarjanja slovenske glasbene legende Magnifica. A v javnosti je koncert veliko zanimanja požel že prej zaradi izbire prizorišča. Zavod za varstvo narave je namreč nasprotoval izvedbi v Tivoliju, zaradi česar je župan Janković kar spremenil odlok o parku in pristojnost za izdajo dovoljenj za prireditve v njem prenesel na občino. Rezervna lokacija v Stanežičah je sicer povzročila precej prometnega kaosa in zamude za obiskovalce koncerta, Jankovićevi spremembi odloka pa mestna opozicija napoveduje referendum. V ponedeljek bodo začeli zbirati podpise zanj.