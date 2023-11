Magnituda 2,3 v bližini Bovca

Potres se je zgodil ob minuto čez polnoč. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili predvsem prebivalci občin Kobarid, Bovec, Bohinj in Tolmin, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Tla so se rahlo tresla tudi vsaj dvakrat v nedeljo. Ob 14.01 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ARSO zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Bovca. Ob 14.06 so na istem območju zabeležili še potres magnitude 1,5. Tudi ta potresa so čutili posamezni prebivalci Bovca.