Magyar in Cukjati zanikata, da sta kampanjo financirala z zakupom objav v medijih

Magyar je pojasnil, da so septembra 2021 v Lendavi kuhali bograč za Guinnessovo knjigo rekordov, rekord so tudi osvojili, zato so ta dosežek objavili takrat, ko je postal uraden, na rezultate pa so "nestrpno čakali". "Seveda bomo vsej državi pokazali, da smo osvojili Guinnessov rekord," je dejal.

V zvezi s tem so danes zaslišali poslanca SDS Janeza Magyarja , ki je bil na letošnjih lokalnih volitvah ponovno izvoljen za župana Lendave. To funkcijo je opravljal tudi do izvolitve v DZ. Slika Magyarja, ki kuha bograč, je bila februarja letos objavljena v Demokraciji, občina Lendava pa je za objavo odštela dobrih 3000 evrov.

Preiskovalna komisija se je v prvem delu osredotočila na občine, ki jih vodijo župani SDS ali neodvisni župani, ki jih SDS podpira, in ki so Novim obzorjem med kampanjo pred volitvami v DZ plačevale zakup objav v njihovih medijih. Takšnih občin je bilo 40, skupna višina teh zakupov pa je znašala približno 82.000 evrov.

Magyar je dejal, da so Nova obzorja gospodarska družba, ki je na občino poslala ponudbo in na osnovi tega se je plačala tudi storitev. Da je objava v tedniku, ki je v lasti stranke, na listi katere je kandidiral za poslanca, stala 3000 evrov, ga ni čudilo. Tudi to ne, da so mediji z večjim dosegom, kot so Siol.net, 24ur, N1 in tudi STA, to novico objavili brezplačno. Na to je odgovoril, da imajo pač na občini glede tega, kje bodo zakupili medijski prostor, "svojo uredniško politiko", ki da jo ureja njegov oddelek za odnose z javnostjo, vedno pa se poskušajo dogovoriti za najboljši možni znesek. Za ceno pa se je, kot je pojasnil, pogajal z Domnom Rantom. Dodal je tudi, da je bilo skoraj 19.000 evrov namenjenih tistim, ki se profilirajo kot levi mediji. Kdo je lastnik podjetja, pa ga "niti ne briga".

Župan občine Vrhnika Daniel Cukjati, ki ga je na letošnjih lokalnih volitvah podprla tudi SDS, je dejal, da so na občini in v Zavodu Ivana Cankarja v Demokraciji zakupili prostor za oglaševanje prireditev in drugih znamenitosti občine. Na občini so za to namenili okrog 5000 evrov, v zavodu pa 6000.

Za oglaševanje so zakupili tudi prostor v Mladini, Dnevniku in na Svet24 ter na radiih, je pojasnil. Za oglaševanje v Mladini so sicer namenili le 900 evrov. Medijski zakup v Demokraciji mu je predlagal komercialist, ki je prej delal za Svet24, je pojasnil. Dejal je, da se je o tem pogovarjal z Rantom.