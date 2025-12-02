Mahle Slovenija: zbližali stališča, stavka zamrznjena

"V pogajanjih smo zbližali stališča, današnja stavka je zamrznjena. Pogovori se nadaljujejo," je zapisal Sirk.

V sindikatu Skei so namreč za danes napovedali dvourno opozorilno stavko, s katero bi zaposleni zahtevali zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju.

Vodstvo družbe in sindikat sta se nato v ponedeljek popoldne sestala in poskušala zbližati stališča.

Če bi danes prišlo do opozorilne stavke in če z vodstvom ne bi zbližali stališč, je sindikat napovedal celodnevno stavko, in sicer za 9. december, nato pa še za 11. in 12. december.

Podjetje Mahle ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru. Družba je bila ustanovljena leta 1960 ter sodi med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. V družbi, ki je leta 2014 po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle, v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.

Družba namerava prihodnje leto v BiH preseliti proizvodnjo alternatorjev in zaradi tega ukiniti 270 delovnih mest. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi. Selitev programa alternatorjev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.