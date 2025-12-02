Svetli način
Slovenija

Mahle Slovenija: zbližali stališča, stavka zamrznjena

Šempeter pri Gorici, 02. 12. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M. , STA
Vodstvo družbe Mahle Slovenija in predstavniki Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) so v pogajanjih zbližali stališča, današnja stavka je tako zamrznjena, je za STA sporočil predsednik sindikata Skei v družbi Mahle Dejan Sirk. Pogovori se nadaljujejo.

Podjetje Mahle
Podjetje Mahle FOTO: Aljoša Kravanja

"V pogajanjih smo zbližali stališča, današnja stavka je zamrznjena. Pogovori se nadaljujejo," je zapisal Sirk.

V sindikatu Skei so namreč za danes napovedali dvourno opozorilno stavko, s katero bi zaposleni zahtevali zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH, posledično prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev kritične mase zaposlenih in znanja v podjetju.

Vodstvo družbe in sindikat sta se nato v ponedeljek popoldne sestala in poskušala zbližati stališča.

Če bi danes prišlo do opozorilne stavke in če z vodstvom ne bi zbližali stališč, je sindikat napovedal celodnevno stavko, in sicer za 9. december, nato pa še za 11. in 12. december.

Podjetje Mahle ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa še v Ljubljani in Mariboru. Družba je bila ustanovljena leta 1960 ter sodi med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. V družbi, ki je leta 2014 po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle, v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.

Družba namerava prihodnje leto v BiH preseliti proizvodnjo alternatorjev in zaradi tega ukiniti 270 delovnih mest. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi. Selitev programa alternatorjev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.

mahle stavka sindikat vodstvo pogajanja
Rothschild1
02. 12. 2025 13.05
Be vem zakaj sedaj taksna panika. Pred kratkim sta podjetja, ki ne zmorejo vec sedanjega norega davcnega primerza, Pernati Psihopat in njegov financni minister, posiljala v Bosno ali Hrvasko. Sedaj pa panika ... zakaj ze?
Spijuniro Golubiro
02. 12. 2025 13.04
Stisnl so repke med noge
supplement
02. 12. 2025 13.02
Nobenih novih projektov v podjetju,selitev podpisana odobrena,polovica ze preseljena v BIH oziroma RS ,koverte izmenjane pod mizo s sindikatom Dejan Sirk in zdaj štrajk ,pahahahahhahhahahhah ma dajte no, smešno in žalostno!!!!
Divji petelin
02. 12. 2025 12.58
Ne poznam zadeve v podjetju samo s tem sindikalnim bojem čez nekaj let me bo v Mahle Slovenija proizvodnje…in tako je tudi prav. Bo Lukec uredil kaj…
Positive vibes
02. 12. 2025 12.25
+1
Kriminalisti naj začnejo preiskavo proti glavnemu sindikalistu v podjetju Dejanu S. in se lotijo te preiskave od leta 2019 dalje in bodo našli da pravnica, ki je delala v upravi Mahleta je tudi njegova partnerica, kjer so sprejemali škodljive ukrepe proti delavcem, oziroma podpisovali zadeve v škodo zaposlenih! Delavci so izgubili ogromno pravic, ne inšpekcija ne policija si pa ne upajo vkorakat v podjetje in začet preiskavo, ker očitno tle lovke segajo tudi kam drugam! Sem prepričana, da določeni vodilni bi pokasirali nekaj let zapora, če verjamemo v pravično sojenje! Hass bi prvi moral izkusit kako izgleda pravosodni sistem!
