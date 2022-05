Mahnič, Godčeva in Žakelj z mesta državnih sekretarjev med poslance

V poslanske klopi so danes sedli državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Mahnič (SDS) in Godčeva (SDS) ter državni sekretar na ministrstvu za obrambo Žakelj (NSi). S tem so izgubili svoje funkcije, saj zakon o poslancih v 10. in 11. členu določa, da poslancem z nastopom mandata prenehajo vse ostale funkcije v državnih organih.

To velja tudi za šest ministrov, ki so danes postali poslanci, vendar ustava v 115. členu določa, da morajo predsednik vlade in ministri od dneva, ko se začne nov mandat novega državnega zbora, do izvolitve novega predsednika vlade in ministrov opravljati tekoče posle.

Vlada opravlja le še tekoče posle

Med tekoče posle sodijo projekti novih zakonov in predlogi zakonov, ki so ob nastanku omejitve opravljanja poslov na tekoče posle že v državnem zboru, sprejemanje in izdajanje podzakonskih predpisov ter kadrovska in druga vprašanja, je danes pojasnila služba vlade RS za zakonodajo.

Oblikovanje nove vlade sicer steče po konstituiranju državnega zbora, ko je potrjena vsaj polovica poslanskih mandatov. Predsednik republike ima nato 30 dni časa, da po posvetu s poslanskimi skupinami državnemu zboru predlaga kandidata za mandatarja.