Mahnič: Pirc Musarjevo naj prenehajo obveščati o varnostnih zadevah

Kot je Žan Mahnič zapisal v pobudi, naslovljeni na vlado, so bile v javnosti objavljene informacije o večkratnih zasebnih potovanjih predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar v Rusko federacijo ter o povezavah oseb iz njenega neposrednega zasebnega kroga z Rusijo, "za katere lahko glede na njihove življenjepise utemeljeno sumimo, da so del ruske vohunske mreže na evropskih tleh". V javnosti so se pojavile informacije o več zasebnih potovanjih predsednice republike v Rusijo ter o povezavah oseb iz njenega neposrednega kroga z Rusijo. Po objavljenih podatkih naj bi predsednica skupaj z dolgoletno prijateljico Viktorjo Krivolucko med letoma 2015 in 2022 večkrat obiskala Moskvo in Sankt Peterburg, med drugim konec decembra 2021 in v začetku januarja 2022, tik pred začetkom ruske agresije na Ukrajino.

Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja FOTO: POP TV

Dodatna vprašanja po njegovem mnenju odpira povezava med nekdanjim naslovom Krivolucke v Krasnojarsku in Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja slovenske obveščevalne službe VIS, ki je pozneje deloval v Rusiji. Mahnič tudi piše, da so v uradu predsednice potrdili, da se je Pirc Musarjeva z Jegličem v preteklosti srečala, kar pa so nam v njenem uradu eksplicitno zanikali. Krivoluckaja na očitke odgovarja, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami ni nikoli sodelovala, priznala pa je, da sta bila z Jegličem nekaj let par v času, ko sta oba delala za predstavništvo slovenskih podjetij v Krasnojarsku. Zdaj že vsaj 15 let nima stika z njim. Da je s tem seznanjena tudi Pirc Musarjeva, so nam včeraj potrdili v predsedničinem kabinetu, a da predsednica takrat Krivoluckaje še ni poznala. Poleg tega so nam iz njenega kabineta sporočili še, da je bila Krivoluckaja pred sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije ustrezno varnostno preverjena ter da v primeru, da bi pri njej ugotovili varnostna tveganja, slovenskega državljanstva leta 2016 ne bi smela pridobiti, a da takšna tveganja očitno niso bila ugotovljena.

Mahnič meni, da okoliščine zahtevajo protiobveščevalno-varnostno presojo, saj bi lahko nakazovale povezave z rusko obveščevalno mrežo. Pri tem izpostavlja tudi ustavni položaj predsednice republike, ki predstavlja državo, je vrhovna poveljnica obrambnih sil in ima pri opravljanju funkcije dostop do najobčutljivejših tajnih in obveščevalnih podatkov Slovenije ter njenih zaveznikov. Po Zakonu o tajnih podatkih ima predsednik republike zaradi opravljanja funkcije dostop do tajnih podatkov brez običajnega dovoljenja, vendar zakon določa, da nihče ne sme biti seznanjen s tajnimi podatki prej ali v večjem obsegu, kot je potrebno za opravljanje njegove funkcije. Glede na članstvo Slovenije v Natu in EU ter Rusijo kot eno ključnih protiobveščevalnih groženj zato poslanec poziva k največji previdnosti pri varovanju slovenskih in zavezniških tajnih podatkov.

Žan Mahnič FOTO: Aljoša Kravanja

Kaj predlaga vladi?

Mahnič vladi predlaga, naj SOVA, OVS, MORS in drugi varnostni organi do nadaljnjega prenehajo predsednici republike in njenemu uradu posredovati obveščevalna in varnostna poročila. Hkrati naj pristojni organi opravijo protiobveščevalno-varnostno presojo okoliščin, povezanih s predsedničinimi potovanji v Rusijo ter njenimi stiki in stiki oseb iz njenega kroga z morebitno tveganimi posamezniki. Vladi predlaga tudi preverbo, ali zakonodaja zagotavlja dovolj varnostnih mehanizmov pri najvišjih državnih funkcionarjih z dostopom do tajnih podatkov, ter po potrebi spremembo Zakona o tajnih podatkih.