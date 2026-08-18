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Mahnič: Pirc Musarjevo naj prenehajo obveščati o varnostnih zadevah

Ljubljana, 18. 08. 2026 09.45 pred 2 urama 3 min branja 339

Avtor:
U.Z.
Žan Mahnič

Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo, naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, OVS, Ministrstvo za obrambo in druge službe takoj prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike in njenemu kabinetu.

Kot je Žan Mahnič zapisal v pobudi, naslovljeni na vlado, so bile v javnosti objavljene informacije o večkratnih zasebnih potovanjih predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar v Rusko federacijo ter o povezavah oseb iz njenega neposrednega zasebnega kroga z Rusijo, "za katere lahko glede na njihove življenjepise utemeljeno sumimo, da so del ruske vohunske mreže na evropskih tleh".

V javnosti so se pojavile informacije o več zasebnih potovanjih predsednice republike v Rusijo ter o povezavah oseb iz njenega neposrednega kroga z Rusijo. Po objavljenih podatkih naj bi predsednica skupaj z dolgoletno prijateljico Viktorjo Krivolucko med letoma 2015 in 2022 večkrat obiskala Moskvo in Sankt Peterburg, med drugim konec decembra 2021 in v začetku januarja 2022, tik pred začetkom ruske agresije na Ukrajino.

Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivoluckaja
FOTO: POP TV

Dodatna vprašanja po njegovem mnenju odpira povezava med nekdanjim naslovom Krivolucke v Krasnojarsku in Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja slovenske obveščevalne službe VIS, ki je pozneje deloval v Rusiji. Mahnič tudi piše, da so v uradu predsednice potrdili, da se je Pirc Musarjeva z Jegličem v preteklosti srečala, kar pa so nam v njenem uradu eksplicitno zanikali.

Krivoluckaja na očitke odgovarja, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami ni nikoli sodelovala, priznala pa je, da sta bila z Jegličem nekaj let par v času, ko sta oba delala za predstavništvo slovenskih podjetij v Krasnojarsku. Zdaj že vsaj 15 let nima stika z njim. Da je s tem seznanjena tudi Pirc Musarjeva, so nam včeraj potrdili v predsedničinem kabinetu, a da predsednica takrat Krivoluckaje še ni poznala. Poleg tega so nam iz njenega kabineta sporočili še, da je bila Krivoluckaja pred sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije ustrezno varnostno preverjena ter da v primeru, da bi pri njej ugotovili varnostna tveganja, slovenskega državljanstva leta 2016 ne bi smela pridobiti, a da takšna tveganja očitno niso bila ugotovljena.

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Mahnič meni, da okoliščine zahtevajo protiobveščevalno-varnostno presojo, saj bi lahko nakazovale povezave z rusko obveščevalno mrežo. Pri tem izpostavlja tudi ustavni položaj predsednice republike, ki predstavlja državo, je vrhovna poveljnica obrambnih sil in ima pri opravljanju funkcije dostop do najobčutljivejših tajnih in obveščevalnih podatkov Slovenije ter njenih zaveznikov.

Po Zakonu o tajnih podatkih ima predsednik republike zaradi opravljanja funkcije dostop do tajnih podatkov brez običajnega dovoljenja, vendar zakon določa, da nihče ne sme biti seznanjen s tajnimi podatki prej ali v večjem obsegu, kot je potrebno za opravljanje njegove funkcije. Glede na članstvo Slovenije v Natu in EU ter Rusijo kot eno ključnih protiobveščevalnih groženj zato poslanec poziva k največji previdnosti pri varovanju slovenskih in zavezniških tajnih podatkov.

Žan Mahnič
Žan Mahnič
FOTO: Aljoša Kravanja

Kaj predlaga vladi?

Mahnič vladi predlaga, naj SOVA, OVS, MORS in drugi varnostni organi do nadaljnjega prenehajo predsednici republike in njenemu uradu posredovati obveščevalna in varnostna poročila. 

Hkrati naj pristojni organi opravijo protiobveščevalno-varnostno presojo okoliščin, povezanih s predsedničinimi potovanji v Rusijo ter njenimi stiki in stiki oseb iz njenega kroga z morebitno tveganimi posamezniki.

Vladi predlaga tudi preverbo, ali zakonodaja zagotavlja dovolj varnostnih mehanizmov pri najvišjih državnih funkcionarjih z dostopom do tajnih podatkov, ter po potrebi spremembo Zakona o tajnih podatkih.

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Pri tem poudarja, da pri varovanju tajnih podatkov ne sme biti političnih izjem in da mora biti do razjasnitve okoliščin nacionalna varnost prednostna pred dostopom predsednice do najobčutljivejših podatkov Slovenije in njenih zaveznic.

Na Urad predsednice smo naslovili prošnjo za odziv. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

žan mahnič poslanska pobuda nataša pirc musar ruska vohunska mreža

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KOMENTARJI339

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jak Tobim
18. 08. 2026 12.37
vidim, da so se vsuli osebno žaljivi komentarji po poslancu. kaj pa argumenti? zakaj se ne komentira o argumentih, ki bi nepriljubljenega (?) poslanca demantirali. kakšno nizkotnost nosijo volilci, ki pljuvajo po člveoku in se ne upajo soočiti z močjo njegovih argumentov? kako nizko v blatu človeške ničevosti se bodo tisti, ki volijo še valjali. argumenti in protiargumenti. bi šlo, nizkotneži?
Odgovori
-1
1 2
Jimi1
18. 08. 2026 12.37
Kjer se kadi je običajno tudi ogenj.! Sploh je višek kadrovske nesposobnosti, da imamo takšno predsednico oz vrhovnega poveljnika oboroženih sil. Sicer pa so pujso izvolili in ustoličili levaki oz njihova volilna baza, na predlog zadnjega šefa KPS. Ubogi narod če nekega dne doživimo rusko agresijo!
Odgovori
-3
1 4
Nidani
18. 08. 2026 12.38
Ampak to, da je pa PV pravnomočno obsojen kriminalec...je pa kaj?
Odgovori
-1
0 1
2mt8
18. 08. 2026 12.34
Moskva je za slovenske ex komunist levičarje kot Vatikan za vernike.
Odgovori
+1
2 1
kunccix
18. 08. 2026 12.39
Res je in zastavonoša v Jajce ni nobena izjema
Odgovori
0 0
Nidani
18. 08. 2026 12.40
Se ti zdi? Vaši bi v Moskvo, nihče od levega pola!
Odgovori
0 0
kunccix
18. 08. 2026 12.33
Izjavo je podal mahniĆ… njegov kompanjon stevica opozicijski pa po vsej sili v Moskvo na uradni obisk. Pa kdo je sedaj tu nor? Tale mahniĆ nima pojma kaj govori, dela ali pa je na težkih substancah
Odgovori
+1
2 1
Trnk
18. 08. 2026 12.30
Mahnič precej mahnjen.
Odgovori
+2
4 2
Andres
18. 08. 2026 12.29
Sramota za vse slovenske volilce, da nas taki zastopajo v parlamentu.
Odgovori
+2
6 4
daiči
18. 08. 2026 12.32
Govor za sebe, pa svoje taleve kolege.
Odgovori
-3
2 5
Houdre
18. 08. 2026 12.27
Edino pravilno…..izdajalka
Odgovori
-4
2 6
Janko Premrl
18. 08. 2026 12.23
Mahnjen Tip
Odgovori
+0
4 4
daiči
18. 08. 2026 12.22
Iz kterga naftalina ste pa potegnil tistole sliko zgori, za mahničem še erjavc sedi jao jao...
Odgovori
+1
2 1
Yon Dan
18. 08. 2026 12.20
Če bi imela vezo z Rusijo, bi bilo dobro, saj so Slovani, naši bratje. Mi smo prodani neonacistični, satanistični EU, ki ima glavni cilj, uničenje Slovanov, to so imeli za glavni cilj že v 2. sv. vojni. EU so ustanovili potomci kabale_elite, ki so krivci za vse vojne. Vedno so podpirali in plačali obe strani, zanima jih samo uničenje, trpljenje ljudi in lastna korist. Tem smo mi prodani. So avtorji nacizma, socializma, oktoberske revolucije, vseh vojn... Musarca pa je narcistični, snobovski nesposobnež, ki voluhari, kot predsednica. Vsi so pozabili da je kradla rdečemu križu. Takoj mora biti odstavljena.
Odgovori
+0
4 4
Buča hokaido
18. 08. 2026 12.19
Možgani mu rinejo naprej, bilo ima na čelu.
Odgovori
-2
4 6
Buci in Bobo
18. 08. 2026 12.19
Biti predsednik republike je solo šport. Nihče noče, razen pogoltnežev in z denarjem zaslepljenim ala Musarca opravljati to nepomembno funkcijo. Tisti, ki jo je nagovarjal, naj kandidira, mislijo da smo tepčki vsi skupaj. Bo kr obratno, naj se vidi kakšna politika nas vodi.
Odgovori
+0
5 5
Buci in Bobo
18. 08. 2026 12.26
Hehehe, patrija...
Odgovori
-1
1 2
jank
18. 08. 2026 12.18
Mahnič se trudi diskreditirati predsednico. Uspelo pa mu je diskreditirati predvsem SOVO oz. njeno novo vodstvo, ki ga je namestil Janša. To kar nam Mahnič pripoveduje ni nič drugega kot da je SOVA popolnoma nesposobna, ker da se ne ukvarja z morebitnim vohunjenjem.
Odgovori
+3
9 6
Buci in Bobo
18. 08. 2026 12.20
Bo kar držalo, SOVA hehehe.
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
18. 08. 2026 12.17
Toto pirčevo je treba nagnat s prestola!
Odgovori
+0
8 8
Omizje
18. 08. 2026 12.16
mahnič gdo je to?
Odgovori
+4
8 4
deltex
18. 08. 2026 12.15
Mahnič pridiga drugim? Tega tipa tako ali tako ne smemo jemati resno. Ni on nek veleum...primitiven do konca. Hujskač tipa Grims, Hojs, Godec....
Odgovori
+5
10 5
grikos
18. 08. 2026 12.14
E moj Mahnič,preveč govoriš,tako v parlamentu kot zunaj njega,vsaka palica ima dva konca.
Odgovori
+5
8 3
wsharky
18. 08. 2026 12.12
Mahnič je naš esdeesofski biser
Odgovori
+7
8 1
progresivnidaveknastanovanja
18. 08. 2026 12.12
to Mahnič, razloži tej udbovski svojati, ki misli da lahko našo državo jemlje za svojo.
Odgovori
-9
2 11
_endrug
18. 08. 2026 12.11
Niso vsi Rusi Putinovi privrženci.
Odgovori
+3
5 2
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