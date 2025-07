Mahnič poziva k oboroževanju, Svoboda: To je igranje nedoraslih z ognjem

Poziv poslanca SDS Žana Mahniča državljanom k včlanjevanju v strelska društva, kar bi jim omogočilo legalno posedovanje orožja, ter namig, da bodo v njegovi stranki poskrbeli za spremembo zakonodaje na področju prekoračitve silobrana, je požel ostre kritike. V Svobodi so jasni, da so takšni pozivi neodgovorni in tudi nevarni, njihova poslanka Tereza Novak pa je kritično izjavila: "Gre za igranje nedoraslih z ognjem." Poslanka Levice Nataša Sukič pa je ob tem opozorila tudi, da so trenutno na tnalu Romi, "kmalu pa da se lahko puščica usmeri tudi v poltične nasprotnike, kritične nevladnike in vse, ki niso njihovi".

Poslanec opozicijske SDS Žan Mahnič je na svojem družbenem omrežju v luči torkovega protestnega shoda v Šentjerneju, kjer se je zaradi več nasilnih incidentov, ki naj bi jih zagrešili posamezni pripadniki romske skupnosti, zbralo več kot 1000 ljudi, prebivalce pozval k oboroževanju.

Žan Mahnič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Včlanite se v strelska društva in na ta način boste lahko doma legalno posedovali orožje," je svetoval državljanom ter ob tem sporočil, da bodo sami poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal.

Novakova: To je igranje nedoraslih z ognjem

V Gibanju Svoboda izjavo poslanca SDS, ki poziva k oboroževanju državljanov in odkrito namiguje na spremembe zakonodaje, ki bi razrahljale pravila uporabe sile v samoobrambi, ostro obsojajo. Poudarjajo tudi, da so takšni pozivi neodgovorni in nevarni ter pomenijo premik v skrajno smer, ki je povsem v nasprotju z vrednotami demokratične družbe.

"Varnosti ljudi ne zagotavlja orožje v vsakem domu, temveč močna in zaupanja vredna pravna država. Stranka SDS pa z retoriko in ravnanji vidnih članov sistematično spodkopava njene temelje, načela vladavine prava in zaupanje ljudi v institucije, ki varujejo red, svobodo in enakost pred zakonom," so dejali ter spomnili na pritiske vidnih članov SDS na sodstvo, poskuse političnega podrejanja neodvisnih institucij, pritiske na medije ipd. Poslanka Svobode Tereza Novak je ogorčena: "Temu pravim igranje nedoraslih z ognjem. To je popolnoma nedopustno in organi morajo odigrati svojo vlogo. Takšni pozivi, četudi nekateri mislijo da gre zhgolj za politične igrice z namenom pridobivanja glasov ljudi, so zelo nevarne." Meni tudi, da gre za igranje z usodami ljudi ter da takšni pozivi in takšni politiki ogrožajo državljanke in državljane Slovenije.

Sukičeva: Takšne politike so skrajne in nevarne

Koalicijska Levica je ob tem jasno opozorila, da so vsi prebivalci Slovenije pred zakonom enaki ter da imajo pravico do varnosti, ne glede na narodnost, socialni status ali kraj bivanja. Poudarjajo tudi, da je država dolžna varnost zagotoviti s socialnimi ukrepi, da pa se varnost ne sme uporabiti kot krinka za linč, za razgradnjo pravne države ali za sistematično preganjanje romske skupnosti. Poziv Mahniča zato po njihovem predstavlja nevarno eskalacijo desnega političnega populizma. "To ni več politična polemika, temveč poziv k legitimizaciji nasilja. Vsak politik, ki ljudi spodbuja, naj se oborožijo proti sosedom, je osebno odgovoren za vsako nasilje, ki temu sledi. In če obstaja trenutek, ko je treba reči dovolj, je to zdaj," je jasna Nataša Sukič.