Razrešeni član preiskovalne komisije Mahnič se je pritožil

Žan Mahnič je vložil upravni spor zoper sklep DZ, s katerim so ga razrešili članstva v preiskovalni komisiji o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank. Kot trdi, mu je namreč s tem sklepom kršena pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

Kot smo poročali, je preiskovalna komisija DZ glede sumov nezakonitega financiranja političnih strank 19. oktobra sprejela svoj prvi dokazni sklep. Ob tem so sklenili med priče imenovati še poslanca SDS Žana Mahniča in Janeza Magyarja, ki jima je zato prenehalo članstvo v komisiji.

Predsednica komisije Mojca Šetinc Pašek je tedaj povedala, da se je komisiji na podlagi pridobljene dokumentacije izrisal sum, da naj bi v času kampanje za volitve v DZ nekatera občinska podjetja iz občin, ki jih vodijo župani iz vrst SDS, načrtno financirala podjetja, ki so predmet preiskave.

Zato je preiskovalna komisija občine, občinska podjetja in druge državne organe prosila za pogodbe, povezane s temi posli. Ob tem sumijo, da so občine financirale politično kampanjo konkretne stranke, zato so za pričo povabili še enega župana in direktorja enega od občinskih podjetij, ki je bil tudi na listi te stranke, je dejala Šetinc Paškova.