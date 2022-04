Humanitarka, družbena aktivistka, nekoč tudi kandidatka za Slovenko leta, Faila Pašić, članica volilnega štaba Gibanja svoboda, je bila vedno globoko povezana s svojo vero. Pred letošnjimi volitvami je podpornica Roberta Goloba. A za državnega sekretarja za nacionalno varnost (SDS) Žana Mahniča sta na fotografiji elektrotajkun, gospod 15 odstotkov in radikalna islamistka. Njuna stranka pa da prinaša šeriatizacijo Slovenije in masovni uvoz Arabcev, je tvitnil.

Kako so se na njegov tvit odzvali v stranki Gibanje svoboda? Faila Pašić: "Tvit, ki je bil napisan včeraj, me je ponižal, razvrednotil, razčlovečil. To je dejanje, ki ga obsojam in nenazadnje se proti temu tudi dejansko borim." Tudi kandidatka za poslanko Gibanja svoboda Tereza Novak se je na njegove besede strogo odzvala: "Moški, ki je našo sodelavko napadel s tako nizkotnim jezikom, si ne zasluži spoštovanja. Nikakršnega. Še posebej pa smo zaprepadeni, da lahko protiustaven in nesprejemljiv govor prihaja od nekoga, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja za nacionalno varnost."

Mahnič se tovrstnih obtožb brani z besedami, da ne gre za rasističen tvit. "Moja izjava oziroma ta tvit je usmerjen proti posamezni osebi, ne pa islamski skupnosti," je povedal. Trdi, da se je ime Faile Pašić pojavilo na sejah parlamentarne komisije za nadzor obveščevalcev, katere član je bil tudi sam, kot varnostno občutljivo. "Vsako humanitarno dejanje podpiramo. Se je pa tudi v javnosti pojavljalo, da ima gospa veze s to radikalno vejo islama v Iranu in še v kakšni drugi državi. O tem smo seveda tudi govorili. FP je bila med tistimi, ki so organizirali tudi protest s palestinskimi zastavami v podporo teroristični organizaciji Hamas," dodaja Mahnič.

A dejstvo je, da tovrstne obtožbe v Sloveniji sodijo med kazniva dejanja. Odvetnica Nataša Pirc Musar: "Gre za dve vrsti kaznivih dejanj. Prvo kaznivo dejanje je dejanje razžalitve, ki se preganja z zasebno tožbo. V drugem delu tega tvita pa resno skupaj s stranko Svoboda razmišljamo, da bi vložili ovadbo zaradi kaznivega dejanja spodbujanja k sovraštvu."

To sicer ni prva Mahničeva nestrpnost. Pred dvema letoma je širil objavo štirih belih deklet, kot da je to vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi. S tem je zelo užalil nekatere sodržavljane, na nesprejemljiv sovražni govor pa je tedaj opozoril tudi predsednik Borut Pahor.

Tokrat se je državni sekretar za svoj tvit opravičil z besedami, da se opravičuje, če se kdo počuti prizadetega. Na njegovo izjavo sta se ponovno odzvali tako Pirc Musarjeva kot tudi Faila Pašić: "To bi bilo najmanj! Ja, najmanj. Njegov tvit je skrajno nedostojen in sovražen. Če bi se opravičil, bi to pomenilo, da je vsaj kanček zdravega razuma v glavi tega gospoda."

Na drugem koncu države se medtem na predvolilnem srečanju, kjer so se nekateri tekmeci celo fotografirali s premierjem, podpredsednica SD ni želela niti rokovati z Janezom Janšo, kar je kasneje pojasnila v zapisu: "Odklonila sem stisk roke, ki s figo v žepu ob ciničnem nasmešku samodržno tepta vse in vsakogar, ki se z njim ne strinjajo."

Bolj kulturno soočenje smo danes lahko spremljali v Kinu Šiška, kjer so stranke, ki se potegujejo za vstop v parlament, spraševali o prioritetah bodoče kulturne in umetnostne politike.