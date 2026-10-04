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Maja Keuc: Velik uspeh je to, da ti v življenju uspe početi nekaj, kar imaš rad

Ljubljana, 04. 10. 2026 08.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Maja Keuc

Spoznali smo jo pred 15 leti, na odru šova Slovenija ima talent, kjer si je odprla vrata v svet glasbe. Potem se je vse dogajalo bliskovito hitro, Slovenijo je zastopala na Eurosongu, izdajala pesem za pesmijo. A njeno najmočnejše orožje, glas, kot ga nima vsak, jo je prisilil, da upočasni tempo.

"Ko sem začela na Slovenija ima talent, sem bila ena 18-letna deklica, ki je imela neko drugačno predstavo o tem svetu, na kakšen način deluje, kaj je to uspeh v življenju. Zdaj, čez toliko let in skozi študij v tujini, se je pa to vse precej redefiniralo. Zame je zdaj velik uspeh to, da ti v življenju uspe početi nekaj, kar imaš rad," je v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A svoje začetke opisovala Maja Keuc.

Skozi leta na glasbeni sceni ugotavlja, da je treba najti tempo, ki te ne izčrpa. Tega jo je naučila tudi nedavna poškodba glasu. Kot sama pravi, ji je poleti počila žila na glasilki, zaradi česar je nastal hematom. Tako je morala biti kar tri tedne popolnoma tiho. Prisoten je bil tudi strah, da bi bila potrebna laserska operacija, ki bi lahko vplivala na njen glas. Na srečo je glasbeno poškodbo sanirala in se ob tem naučila nekaj novega: "To je bil zelo močen opomnik, da si bo treba ob vsem tem direndaju, ki ga imam rada, še izboriti čas za nego in za vsakodnevno vajo."

Uspeh, ki je zaznamoval njeno kariero, je bil nastop na Pesmi Evrovizije leta 2011 s pesmijo "No One". Sama se pošali, da je že nekaj let pred tem v svoji sobi vadila nastop na tem tekmovanju. Takrat pa se še ni zavedala, kaj vse prinese slava: "Najprej sploh nisem mogla verjeti, da se mi to dogaja. Potem pa sem čez čas videla, da jaz nisem pripravljena čisto vsega žrtvovati za to slavo." Pogosto se je znašla pred vprašanjem, ali se lahko z glasbo ukvarja na način, da ne pregori. Nikoli pa ni izgubila veselja do ustvarjanja: "Rada imam glasbo, vseeno je, na kakšnem odru pojem, glavno je, da se lahko izražam in povežem z občinstvom."

Zato so ji še zlasti pri srcu nastopi pred manjšim občinstvom: "Manjši koncerti so bolj posebni zaradi tega, ker imaš intimen stik s publiko. Zelo rada imam ta občutek dnevne sobe, da se lahko pogovarjam z ljudmi pa da smo vsi del te izkušnje." Na male in velike odre pa se vrača z novo pesmijo "Za mojo dušo".

Celotnemu pogovoru z Majo Keuc iz oddaje Svet na Kanalu A pa lahko prisluhnete v zgornjem videu.

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