Maja Sodja in Erika Žnidaršič: o nastajanju oddaje in osebni izkušnji s covidom

Niti Maje Sodja niti Erike Žnidaršič ni potrebno posebej predstavljati javnosti, saj obe s svojo predanostjo do novinarskega dela puščata močan pečat v medijskem prostoru. Erika je svojo poklicno pot začela kot novinarka na POP TV, bila je v ekipi oddaje Trenja , kasneje pa jo je pot zanesla na nacionalno televizijo, kjer se je ustalila. V zadnjih letih jo lahko spremljate v vlogi voditeljice pogovorne oddaje Tarča . Maja Sodja je dokazala, da so novinarski čevlji zanjo na POP TV premajhni in je obula voditeljske, v katerih več kot odlično hodi. Na POP TV smo jo tako lahko spremljali kot voditeljico informativnih oddaj 2 4UR Popoldne in Zvečer , pred leti pa je dobila svojo oddajo Epilog . Kot novinarka trenutno soustvarja poglobljene prispevke za rubriki Inšpektor in Fokus .

Tokrat bosta Maja Sodja in Erika Žnidaršič v skupnem studiu v oddaji Skupaj naprej gostili številne goste, ki so s covidom povezani tako na strokovni kot tudi čisto osebni ravni. O tematiki bodo govorili s socialnega, zdravstvenega, ekonomskega in družbenega vidika ter gledalcem podali najširšo možno sliko o epidemiji in koronavirusu. Tik pred samo oddajo Skupaj naprej sta za naš portal 24ur.com v dvojnem intervjuju povedali, ali je tokrat njuna odgovornost do same tematike še toliko večja, kako je covid spremenil njuni življenji in kako dobro se med seboj poznata.

Prvič v zgodovini se bosta združili dve največji medijski hiši v Sloveniji, in sicer v oddaji o covidu Skupaj naprej. Gre za poseben mejnik v slovenskem medijskem prostoru, katerega del sta obe. So tokrat voditeljski čevlji težji, če se lahko tako izrazim? (nasmeh) Ali to pomeni, da je tokrat odgovornost do same tematike še toliko večja?

Maja Sodja: Voditeljski čevlji niso težji, tudi nič lažji ne, so pa morda bolj zloščeni. Nedvomno gre za veliko odgovornost in tudi čast. Počaščena sem, da lahko vodim takšno oddajo in ponosna sem, da jo pripravljamo skupaj z javno televizijo. To se še nikdar ni zgodilo in ta premik kaže, da naš medijski prostor postaja zrelejši, kar je dober obet.

Erika Žnidaršič: Nobeni voditeljski čevlji niso prav zelo udobni, vsaka oddaja je izziv, ta pa toliko večji. Več bo pozornosti, take oddaje pri nas še ni bilo, razlog zakaj je, so pa zagotovo razmere v družbi, s katerimi se soočamo prvič. Tukaj vidim veliko odgovornost tudi nas, medijev, da nekaj prispevamo k boljši družbeni klimi.

Kako potekajo vajine priprave na skupno vodenje?

Maja: Vsi dogovori tečejo sproti z danes na jutri. Do današnjega ponedeljka smo imeli v obeh uredništvih še tedenske obveznosti, zdaj v zaključku se bomo ukvarjali le še z oddajo. Smo pa ves čas na liniji, se obveščamo, dopolnjujemo, pilimo predloge, dogovarjamo, pregovarjamo in predvsem pogovarjamo.

Erika: Zdaj smo pravzaprav na začetku priprav, saj smo se za vse skupaj dogovorili zelo na hitro. Skupaj smo posneli promo, zdaj pa sledi tista ključna vsebinska priprava, ki jo bova morali opraviti vsaka posebej in nato skupaj. To bo zagotovo zahtevno delo tako vsebinsko kot organizacijsko.

Kako se med seboj razumeta dve tako močni novinarski osebnosti? Sta složni ali imata tudi nasprotna stališča?

Erika: Vsak voditelj ima svoj način dela, veliko lažje je, vsaj meni, če si v oddaji sam, tako imaš oddajo popolnoma pod nadzorom. Delo v duetu pomeni veliko usklajevanja in kompromisov, zame bo to velik zalogaj in preizkušnja, saj sem bolj individualist. A verjamem, da bomo zmogli.

Maja: Veliko predlogov imamo, ne le midve kot televizijska obraza te oddaje, pač pa tudi urednika, ki stojita za nama in najini uredništvi. Razmišljamo zelo podobno, zato ni nesoglasij. Ne gremo se avtoritarnosti, imamo odprto demokracijo.

Spremljata delo druga druge? Kakšno mnenje imata druga o drugi?

Maja: Vse dobro o Eriki. Voditi tedensko oddajo, polemično oddajo, je hud zalogaj. To je ubijalski tempo, to vemo vsi, ki smo to počeli. To je približno tako, kot da imaš na faksu vsak teden izpit, na katerem ne smeš pasti.

Erika: Seveda spremljam njeno delo, saj smo novinarji vedno na tekočem z vsem. Izjemno zanimivi so mi njeni pogovori z ljudmi, ki jih ima o temah, ki niso vedno v ospredju pozornosti, a širijo obzorja.

Kako dobro se poznata?

Erika: Pravzaprav se poznava že zelo dolgo, še iz časov, ko sem sama začela novinarsko pot prav na oddaji 24UR. Že kar nekaj let je od tedaj (nasmeh).

Maja: Poznava se s POP TV. Ravno zadnjič, ko sva snemali promo za Skupaj naprej, sva ugotavljali, kdaj sva začeli, koliko let sva delali skupaj. Ni jih bilo prav veliko, ker se je Erika preselila na Kolodvorsko, se pa iz tistih časov najbolj spomnim njenih prispevkov o reševanju aktivista Toma Križnarja iz Darfurja.