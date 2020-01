Majava koalicija? 'Premier v zadnjem obdobju morda odpira preveč front'

Ugibanja o morebitni novi vladi se se obudila po nedeljskih izjavah prvaka SDS Janeza Janše, da je sedanja vladna koalicija klinično mrtva. Kot možnost vidi sestavo koalicije, ki bi preprečevala škodo. Da pogovori o alternativnih koalicijah ves čas potekajo, je zatem dejal prvak NSi Matej Tonin, a tudi poudaril, da je treba imeti 46 glasov.

SMC v pogovorih za novo koalicijo trenutno ni udeležena, prav tako ne predsednik stranke Zdravo Počivalšek, je danes zatrdil vodja poslanske skupine Igor Zorčič.

Nedavne Janševe kritične izjave o aktualni koaliciji je označil za vzbujanje pozornosti, dvigovanje prahu in vnašanje nestabilnosti v politično ozračje. Zagotovil je, da SMC ne bo rušil vlade in da so konstruktiven člen koalicije. Po Zorčičevi oceni bo naslednji izziv koalicije, da se po sobotnem kongresu DeSUS usede in preveri, na katerih področjih je delovanje treba izboljšati.

Tudi predsednica SABAlenka Bratušek in generalni sekretar stranke Jernej Pavličsta danes zagotovila, da so trden člen koalicije. Bratuškova je poudarila, da se ukvarjajo z vsebino, želi pa si, da bi v tem letu naredili določene premike na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe. "Mislim, da je pred to vlado še kar nekaj izzivov," je ocenila.

Pavlič je zatrdil, da se z drugimi strankami pogovarjajo zgolj v luči iskanja večine za podporo zakonskim predlogom. Na vprašanje, ali bi o vstopu v novo koalicijo razmišljali le v primeru padca aktualne vlade, je odgovoril, da verjetno šele takrat, a o tem za zdaj niso razmišljali.

"Komunikacija pred (družbenih) medijev otežuje situacijo"

Vodja poslancev SD Matjaž Han ugotavlja, da delajo v naporni koaliciji, a dokler so v njej, je njihova odgovornost reševanje težav ljudi. Na vprašanje, ali koalicija še lahko deluje, je odvrnil, da je glede na komunikacijo prek Twitterja, Facebooka in medijev delo oteženo. Verjame, da bo po kongresu DeSUS lažje in se bodo morali tudi pogovoriti ter najti rešitev, "kako priti iz te krize".

Han sicer ne verjame, da bo kateri od koalicijskih partnerjev zapustil koalicijo in šel v kakšno drugo vlado. Izpostavil pa je odgovornost koalicije, zlasti Šarca, da si prizadevajo iskati skupne točke, ne pa napake. "Lahko se tudi pokličemo, se dobimo in na sestanku sklenemo: ne gre več naprej, gremo narazen,"je dejal in opozoril, da pa država ne sme biti ujetnik njihovih dejanj.

Napeto zaradi kongresa stranke DeSUS: "Erjavca bo težko premagati"

V poslanski skupini DeSUS so se danes pogovorili tudi s poslancem Robertom Polnarjem, ki večkrat v DZ ravna drugače kot drugi poslanci. Kot kažejo izjave vodje poslancev Franca Jurše, pa so večino nestrinjanj danes zgladili.

Pogovarjali so se tudi o kongresu DeSUS, pred katerim trije od petih poslancev v tekmi za predsednika podpirajo Erjavca, ki ga je izzvala tudi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Jurša ocenjuje, da bo Erjavca težko premagati, stranka pa da bo ostala enotna tudi po kongresu.

A bo kongres pomemben tudi zaradi vloge Erjavca na mestu obrambnega ministra. Šarec je napovedal, da se bo z njim pogovoril zaradi poteka dogodkov ob vrnitvi slovenskih vojakov iz Iraka. Jurša je Erjavcu danes stopil v bran in ocenil, da si premier v zadnjem obdobju morda odpira preveč front, je pa veliko drugih zadev, o katerih je treba govoriti. Ob vprašanju ravnanja DeSUS, če bi se Šarec odločil za zamenjavo Erjavca na mestu ministra, pa je Jurša spomnil, da to ni tako preprosto, še posebej v manjšinski vladi. "Za zamenjavo moraš imeti dovolj glasov," je dodal.

Zatrdil je še, da se v DeSUS niso pogovarjali o morebitnem oblikovanju nove koalicije in o tem niso govorili na organih stranke. Morda pa bo kakšna zadeva izpostavljena na kongresu, je dejal.

"Za rekonstrukcijo (še) ni povoda"

Po oceni predsednika SNS Zmaga Jelinčiča zaenkrat ni dobrega povoda, da bi šli v rekonstrukcijo vlade, saj da na drugi strani ni nobene pozitivne rešitve.

Po njegovem mnenju zadeva ni resna, dokler ne bo jasno, kdo bi bil novi mandatar. V SNS, ki v pogovorih o potencialni novi koaliciji ne sodeluje, bi sicer podprli "katerokoli vlado, če bi delovala v korist Slovenije".