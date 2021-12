Zanikal je tudi navedbe, da je imelo podjetje v času prijave na razpis kakršne koli davčne obveznosti do države, njihove teste pa, da je poleg slovenskega nacionalnega laboratorija potrdil tudi hrvaški certificiran laboratorij. Zaradi vsega tega pravi, da v Sloveniji še vedno prodajo od 600.000 do milijon testov mesečno.

Po poročanju oddaje 24UR je Klemen Nicoletti , direktor podjetja Majbert Pharm, prepričan, da so preiskava posledica medijske in politične gonje proti njegovemu podjetju in čeprav so kriminalisti pri njem opravili hišno preiskavo, trdi, da ni med osumljenci kakršnega koli kaznivega dejanja.

Po besedah Nicolettija njihove teste še vedno uporabljajo tudi v slovenskih zdravstvenih zavodih. Povedal je, da 80 odstotkov testov prodajo v Sloveniji, čeprav številni strokovnjaki opozarjajo, da testi ne ustrezajo niti domačim niti evropskim strokovnim zahtevam. Nicoletti se ob tem zagovarja na verifikacije laboratorijev in pravi, da so vsi testi, ki so v uporabi, tako ali tako s Kitajske. Mikrobiologi medtem kriminalističnih preiskav in poslovnih povezav nabave spornih testov ne želijo komentirati, opozarjajo pa na vrsto nenavadnih potez pri uvajanju hitrega testiranja.

Po informacijah oddaje 24UR najmanj 47 zdravstvenih ustanov v Sloveniji še vedno uporablja teste Majbert Pharma, ki ne ustrezajo domačim strokovnim kriterijem – niti priporočilom Evropskega centra za nalezljive bolezni – za množično oziroma tako imenovano presejalno testiranje.

Zakaj torej javni zavodi še vedno sodelujejo s podjetjem Majbert Pharm? Kot smo poročali že včeraj, so tudi dobaviteljem – znani trojici kriptopodjetnikov – na vrata potrkali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada in domnevno zaradi slabih testov opravili serijo hišnih preiskav. Mikrobiološka stroka, ki poslovnih zvez ne želi komentirati, ob tem opozarja na vrsto nenavadnih potez pri uvajanju hitrega testiranja pri nas.

Kriptoposlovneži s podjetja Majbert Pharm, ki državi že eno leto prodajajo hitre antigenske teste za nekaj več kot dva evra na kos, so že od začetka prva in edina izbira pristojnih.

Mikrobiologinja in vodja strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorija Tomič je opozorila, da je "našo skupino in mene motilo, da se je šlo v verifikacijo enega samega testa in to že po tem, ko je bil izbran". Nemci, denimo, so, preden so izbrali, preverili kar 122 testov različnih proizvajalcev, dodaja mikrobiologinja Tomičeva.

Verifikacijo je pri nas izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – in tam se je zapletlo. Kot je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER dejala njihova nekdanja zaposlena Metka Paragi, "nihče od mojih ljudi, ki smo bili edini kompetentni, ni bil vključen v to verifikacijo, kar je nedopustno".

Nato pa rezultati verifikacije, ki so jasno pokazali, da testi kriptopiramidašev ne ustrezajo strokovnim kriterijem za presejalno testiranje. Občutljivost bi morala biti vsaj 90-odstotna, dosegli pa so 77-odstotno. "Pri tej občutljivosti se pač ve, da se določen, precejšen delež tistih, ki so okuženi, ne bo zaznal," pravi Tomičeva.

Ker pa so testi kriptotrojice potrebno občutljivost dosegli v skupini simptomatsko bolnih, so z ministrstva januarja sporočili, da "test zadošča kriterijem nacionalnih smernic za uporabo hitrih antigenskih testov glede občutljivosti".

So torej zavajali namerno? Kot pravi Tomičeva, se odkrivanje že bolnih močno razlikuje od presejalnega testiranja: "Verjetno, če bi testirali več različnih testov, da bi tudi v Sloveniji na testirani populaciji dobili različne občutljivosti. In potem je samo vprašanje, ali smo zmožni nabaviti, ali je presek cene in rezultatov sprejemljiv za našo državo ali ne."

Kot pravijo v ljubljanskem UKC, testov Majbert Pharm že dolgo ne uporabljajo več. Jih pa še vedno – tudi ta hip – uporablja kar 47 zdravstvenih ustanov po državi. Zanje pa so samo od marca do septembra odšteli več kot dva milijona evrov.

"Testi pač ne ustrezajo ne razpisnim pogojem in ne strokovnim. Najbolj se mi pa zdi to, da je to, kar smo govorili mi, potrdil tudi WHO," je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER še izpostavila Paragijeva.