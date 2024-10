Majcen o kadrovskih in prostorskih težavah v zaporih ter začasnih ukrepih

Trenutno je bistveno, da se kazen zapora obsojencu lahko prekine, če za to ne obstajajo varnostni zadržki. Tu se upoštevajo okoliščine, kot so osebnost obsojenca, njegova varnostna ocena, nevarnost izmikanja nadaljnjemu prestajanju kazni, način nastopa kazni, vrsta in način storitve kaznivega dejanja.

Čas prekinitve pa se obsojencu ne šteje v čas prestajanja kazni, obsojenci se bodo morali tako ponovno vrniti v zapore, je pojasnila.