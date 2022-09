Majdičev mlin po poti ljubljanske Cukrarne?

Kot je v pregledu pogorelega Majdičevega mlina v Kranju ugotovila strokovnjakinja gradbene stroke, so od objekta ostali le zidovi, katerih nosilnost je vprašljiva. Lastniki si, kot navajajo, zaradi zgodovinske vrednosti objekta želijo, da rušenje zidov ne bo potrebo in bo možna rekonstrukcija kot v ljubljanski Cukrarni.

Kot izhaja iz poročila o pregledu objekta po požaru, ki so ga lastniki prejeli danes, so strešna konstrukcija in medetažne konstrukcije v celoti uničene. V notranjosti objekta so zogleneli in porušeni elementi nosilnih okvirjev in ostanki jeklene opreme in jeklenih strešnih elementov. Lokalno so poškodovani tudi zidovi. Večjih razpok sicer ni opaziti, vendar, kot je opozorila gradbena strokovnjakinja Jerica Zidar, gibanje v notranjosti ni dopustno.

Jelenov klanec v Kranju je dva dni in pol po požaru, ki je v noči na torek uničil Majdičev mlin, ponovno odprt za ves promet.

Kot je navedla, je treba za zaščito neposredne okolice objekta odstraniti vse ostanke lesenega ostrešja, opeke in kritine, odstraniti vse ostanke okenskih kril in nesprijete dele ometa na fasadi, porušiti štrleči del dimnikov in odstraniti nadstrešek na vzhodni fasadi. Po zaključku čiščenja je treba preprečiti dostop v objekt. Kot je izpostavila, je to le začasni ukrep, ki bo lastniku in pristojnim omogočil, da v najkrajšem možnem času presodijo, ali je smiselno objekt v celoti porušiti ali takoj začeti z vsemi potrebnimi postopki za celovito sanacijo. Daljša izpostavljenost objekta vremenskim vplivom lahko povzroči postopno razpadanje zidov in ogrožanje okolice kljub omenjenim ukrepom. Za lažjo presojo o smiselnosti sanacije je predlagala, da se pri pristojni inštituciji naroči kontrola mehanskih lastnosti zidov po veliki toplotni obremenitvi. Od objekta so namreč ostali le zidovi, katerih nosilnost je vprašljiva. Kot ugotavlja, rekonstrukcija oz. izgradnja objekta z ohranjanjem zidov ekonomsko ni smiselna.

Predstavnik lastnikov, direktor projektne družbe Naš mlin Sebastijan Zupanc je pojasnil, da si glede na zgodovinsko vrednost objekta želijo, da rušenje zidov ne bo potrebno in bi lahko pristopili k rekonstrukciji podobno, kot se je to storilo v Cukrarni v Ljubljani. "Mesto Kranj kot zgodovinsko mesto si namreč zasluži ohranitev tega zgodovinskega spomenika," je izpostavil Zupanc. STA sicer poroča, da so lastniki 150 let star objekt, ki je bil več desetletij zapuščen, želeli preoblikovati v večstanovanjski objekt. Pred nakupom so možnost tega preverili tudi na kranjski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vendar so nato, kot je povedal Zupanc, zaradi predvidene finančne krize in visokih obrestnih mer za kredite, s katerimi bi financirali prenovo, letos poleti objekt dali naprodaj.