Majdičev mlin že rušijo, dedič opozarja: denacionalizacija še ni končana

V Kranju so v ponedeljek začeli rušiti ostanke Majdičevega mlina, na mestu katerega namerava podjetje ELTIM zgraditi večstanovanjski objekt z 32 stanovanji. Toda začetek del so pospremili očitki o okoliščinah izdaje gradbenega dovoljenja.

Vitomir Gros, skrbnik v denacionalizacijskem postopku in nekdanji župan Kranja, v dopisu javnosti opozarja, da denacionalizacijski postopek za zemljišča, na katerih stojita nekdanji mlin in del Majdičeve elektrarne, še ni končan. Po njegovih navedbah je Upravna enota Kranj gradbeno dovoljenje izdala 28. septembra, čeprav naj bi bila seznanjena z odprtim denacionalizacijskim postopkom. Gros trdi, da bi moral upravni organ pred izdajo dovoljenja počakati na zaključek denacionalizacije in v postopek vključiti denacionalizacijske upravičence. "Organ UE Kranj je ves čas postopka vedel za nedokončano denacionalizacijo predmetnih parcel, saj še vedno (že 35 let!) prav on vodi in zavlačuje to Majdičevo nedokončano denacionalizacijo," pojasnjuje. Prepričan je, da dovoljenja pred zaključkom denacionalizacijskega postopka ne bi smeli izdati, ravnanje odgovornih pa označuje za malomarno, morda celo naklepno.

Stanje Majdičeve denacionalizacije FOTO: Vitomir Gros

'Sumljivo sosledje časov'

Gros navaja, da je njegov odvetnik 28. septembra na Upravni enoti Kranj vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zaprosil tudi za morebitno izdano gradbeno dovoljenje za Majdičev mlin, če je bilo to že izdano. Upravna enota je prejem zahteve potrdila ob 13.30, 18 sekund pozneje pa še, da je bila zahteva prebrana. Odgovor je odvetnik prejel šele 9. oktobra, torej po enajstih dneh. Vpogled v spis sta nato opravila 14. oktobra. Takrat sta po Grosovih navedbah ugotovila, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano že 28. septembra ob 13.39, torej le devet minut po potrditvi prejema zahteve za dostop do informacij. "Sumljivo sosledje časov, nenavadna hitrost izdaje gradbenega dovoljenja, nenavadno dolg čas za odgovor upravičencem, pri čemer na vse zahteve stranke niti še ni odgovorjeno," je časovnico komentiral Gros.

Očitki tudi na račun drugih institucij

Investitor načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta z 32 stanovanji. Stavba bo imela sedem etaž, dve kletni in pritlična bodo namenjene 72 parkirnim mestom za stanovalce in obiskovalce. Projekt mora upoštevati tudi pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Območni enoti Kranj, Gros očita, da je približno štiri mesece zadrževal njegovo pritožbo zoper kulturnovarstvene pogoje, preden jo je posredoval ministrstvu. Kljub temu naj bi zavod 2. junija 2026 izdal pozitivno kulturnovarstveno mnenje za projekt. Gros trdi, da so bile z nedokončanim denacionalizacijskim postopkom seznanjene tudi druge vpletene institucije, med njimi Elektro Gorenjska, Mestna občina Kranj in ZVKDS. Očita jim, da so pristojni upravni enoti predložili pozitivna mnenja, ne da bi jo opozorili na odprti denacionalizacijski postopek, ki ga sam razume kot oviro za izdajo gradbenega dovoljenja. Zaradi domnevnih kršitev zakonodaje je svojemu odvetniku Aljoši Drobniču že naročil, naj v predpisanem roku vloži pritožbo zoper gradbeno dovoljenje ter pripravi morebitne odškodninske postopke in kazenske prijave zoper odgovorne.

Na kranjskem okrajnem sodišču so za 24ur.com pojasnili, da je bil postopek, povezan z zahtevo za denacionalizacijo določenih zemljišč Majdičevega mlina, ustavljen že leta 2003. Leta 2025 je bil vložen predlog za obnovo postopka, vendar ga je Okrajno sodišče v Kranju zavrnilo. Zoper to odločitev je bila vložena pritožba, o kateri zdaj odloča Višje sodišče v Ljubljani.

Investitor ne ve nič, občina se s tem ne ukvarja

Da je celotna nepremičnina še vedno v postopku denacionalizacije, ki je bil leta 2022 vrnjen v odločanje prvostopenjskemu organu, je Drobnič opozoril tudi v ponedeljek, ko je bila ob Majdičevem mlinu sklicana novinarska konferenca. "Zadeva še ni končana in splošna prepoved iz zakona o denacionalizaciji ne dopušča razpolaganja z objektom, za katerega obstaja zahteva vrnitve," je izpostavil. Pojasnil je, da so v postopku zaprosili za stransko udeležbo, a pridobili informacijo, da je bilo gradbeno dovoljenje že izdano, čeprav o njihovi stranski udeležbi še ni bilo odločeno. Zato bodo uporabili vsa pravna sredstva – izpodbijali bodo gradbeno dovoljenje, oddali pa so tudi že prijavo na gradbeno inšpekcijo. Direktor podjetja Eltim Darko Perko pravi, da o denacionalizacijskem postopku ne ve nič, saj da je podjetje Eltim zemljiškoknjižni lastnik objekta, ki je prost bremen. Župan Kranja Matjaž Rakovec pa je na novinarsko vprašanje odvrnil, da se MOK s postopkom ne ukvarja.

Stavba, kjer je zasvetila prva žarnica v Kranju

Leta 1870 zgrajeni Majdičev mlin je pomemben del kranjske zgodovine, saj je pred 150 leti predstavljal začetek industrializacije in elektrifikacije Kranja. Kasneje je imel objekt ob vznožju Jelenovega klanca različne lastnike in je služil različnim namenom. Nato je bil dolgo zapuščen in prepuščen propadanju, od požara septembra 2022 pa so od njega ostali zgolj zidovi.