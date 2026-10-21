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Majdičev mlin že rušijo, dedič opozarja: denacionalizacija še ni končana

Kranj, 21. 10. 2026 08.37 pred 1 uro 4 min branja 27

Avtor:
Urša Zupan Kolbl
Rušenje Majdičevega mlina v Kranju

Medtem ko v Kranju že rušijo ostanke Majdičevega mlina, nekdanji kranjski župan Vitomir Gros, dedič in skrbnik v denacionalizacijskem postopku, opozarja, da vprašanje vračila zemljišč še ni rešeno. Po njegovih navedbah denacionalizacijski postopki za vse predmetne parcele še vedno potekajo na prvi stopnji. Prepričan je, da je gradbeno dovoljenje sporno, zato napoveduje pritožbo ter morebitne odškodninske postopke in kazenske prijave.

V Kranju so v ponedeljek začeli rušiti ostanke Majdičevega mlina, na mestu katerega namerava podjetje ELTIM zgraditi večstanovanjski objekt z 32 stanovanji. Toda začetek del so pospremili očitki o okoliščinah izdaje gradbenega dovoljenja.

Preberi še V Kranju rušijo Majdičev mlin, v novi stavbi bo 32 stanovanj

Vitomir Gros, skrbnik v denacionalizacijskem postopku in nekdanji župan Kranja, v dopisu javnosti opozarja, da denacionalizacijski postopek za zemljišča, na katerih stojita nekdanji mlin in del Majdičeve elektrarne, še ni končan.

Po njegovih navedbah je Upravna enota Kranj gradbeno dovoljenje izdala 28. septembra, čeprav naj bi bila seznanjena z odprtim denacionalizacijskim postopkom. Gros trdi, da bi moral upravni organ pred izdajo dovoljenja počakati na zaključek denacionalizacije in v postopek vključiti denacionalizacijske upravičence.

"Organ UE Kranj je ves čas postopka vedel za nedokončano denacionalizacijo predmetnih parcel, saj še vedno (že 35 let!) prav on vodi in zavlačuje to Majdičevo nedokončano denacionalizacijo," pojasnjuje. Prepričan je, da dovoljenja pred zaključkom denacionalizacijskega postopka ne bi smeli izdati, ravnanje odgovornih pa označuje za malomarno, morda celo naklepno.

Stanje Majdičeve denacionalizacije
Stanje Majdičeve denacionalizacije
FOTO: Vitomir Gros

'Sumljivo sosledje časov'

Gros navaja, da je njegov odvetnik 28. septembra na Upravni enoti Kranj vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri je zaprosil tudi za morebitno izdano gradbeno dovoljenje za Majdičev mlin, če je bilo to že izdano. Upravna enota je prejem zahteve potrdila ob 13.30, 18 sekund pozneje pa še, da je bila zahteva prebrana. Odgovor je odvetnik prejel šele 9. oktobra, torej po enajstih dneh.

Vpogled v spis sta nato opravila 14. oktobra. Takrat sta po Grosovih navedbah ugotovila, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano že 28. septembra ob 13.39, torej le devet minut po potrditvi prejema zahteve za dostop do informacij.

"Sumljivo sosledje časov, nenavadna hitrost izdaje gradbenega dovoljenja, nenavadno dolg čas za odgovor upravičencem, pri čemer na vse zahteve stranke niti še ni odgovorjeno," je časovnico komentiral Gros.

Očitki tudi na račun drugih institucij

Investitor načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta z 32 stanovanji. Stavba bo imela sedem etaž, dve kletni in pritlična bodo namenjene 72 parkirnim mestom za stanovalce in obiskovalce. Projekt mora upoštevati tudi pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Območni enoti Kranj, Gros očita, da je približno štiri mesece zadrževal njegovo pritožbo zoper kulturnovarstvene pogoje, preden jo je posredoval ministrstvu. Kljub temu naj bi zavod 2. junija 2026 izdal pozitivno kulturnovarstveno mnenje za projekt.

Gros trdi, da so bile z nedokončanim denacionalizacijskim postopkom seznanjene tudi druge vpletene institucije, med njimi Elektro Gorenjska, Mestna občina Kranj in ZVKDS. Očita jim, da so pristojni upravni enoti predložili pozitivna mnenja, ne da bi jo opozorili na odprti denacionalizacijski postopek, ki ga sam razume kot oviro za izdajo gradbenega dovoljenja.

Zaradi domnevnih kršitev zakonodaje je svojemu odvetniku Aljoši Drobniču že naročil, naj v predpisanem roku vloži pritožbo zoper gradbeno dovoljenje ter pripravi morebitne odškodninske postopke in kazenske prijave zoper odgovorne.

Na kranjskem okrajnem sodišču so za 24ur.com pojasnili, da je bil postopek, povezan z zahtevo za denacionalizacijo določenih zemljišč Majdičevega mlina, ustavljen že leta 2003. Leta 2025 je bil vložen predlog za obnovo postopka, vendar ga je Okrajno sodišče v Kranju zavrnilo. Zoper to odločitev je bila vložena pritožba, o kateri zdaj odloča Višje sodišče v Ljubljani.

Investitor ne ve nič, občina se s tem ne ukvarja

Da je celotna nepremičnina še vedno v postopku denacionalizacije, ki je bil leta 2022 vrnjen v odločanje prvostopenjskemu organu, je Drobnič opozoril tudi v ponedeljek, ko je bila ob Majdičevem mlinu sklicana novinarska konferenca.

"Zadeva še ni končana in splošna prepoved iz zakona o denacionalizaciji ne dopušča razpolaganja z objektom, za katerega obstaja zahteva vrnitve," je izpostavil. Pojasnil je, da so v postopku zaprosili za stransko udeležbo, a pridobili informacijo, da je bilo gradbeno dovoljenje že izdano, čeprav o njihovi stranski udeležbi še ni bilo odločeno. Zato bodo uporabili vsa pravna sredstva – izpodbijali bodo gradbeno dovoljenje, oddali pa so tudi že prijavo na gradbeno inšpekcijo.

Direktor podjetja Eltim Darko Perko pravi, da o denacionalizacijskem postopku ne ve nič, saj da je podjetje Eltim zemljiškoknjižni lastnik objekta, ki je prost bremen. Župan Kranja Matjaž Rakovec pa je na novinarsko vprašanje odvrnil, da se MOK s postopkom ne ukvarja.

Stavba, kjer je zasvetila prva žarnica v Kranju

Leta 1870 zgrajeni Majdičev mlin je pomemben del kranjske zgodovine, saj je pred 150 leti predstavljal začetek industrializacije in elektrifikacije Kranja. Kasneje je imel objekt ob vznožju Jelenovega klanca različne lastnike in je služil različnim namenom. Nato je bil dolgo zapuščen in prepuščen propadanju, od požara septembra 2022 pa so od njega ostali zgolj zidovi.

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Ruševine so kazile podobo mesta in predstavljale varnostno tveganje za mimoidoče, zato je občina od lastnika objekta s tožbo zahtevala odstranitev nevarnosti oziroma njegovo rušitev. V začetku letošnjega leta je prejšnji lastnik Savski biser objekt prodal podjetju Eltim. Kljub temu je bila prejšnji teden v zvezi s tožbo na kranjskem okrožnem sodišču razpisana nova obravnava. Kot je povedal župan, je bil podpisan sporazum, ki bo začel veljati, ko bodo ruševine podrte.

Za dodatna pojasnila o zadevi smo zaprosili Upravno enoto Kranj, podjetje ELTIM, Elektro Gorenjska, Mestno občino Kranj in ZVKDS. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

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KOMENTARJI27

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galeon
21. 10. 2026 10.09
Kje je zdaj Logarjev SKOK. Korupcija na višku. Zadeva v sodnem postopku, nekdo pa izda gradbeno dovoljenje. Še telebanom mora bit jasno.
Odgovori
+1
1 0
vvvilice
21. 10. 2026 10.00
Tanimivo je, da danes vsako dejanje, ki diši po denarju, povezujejo s korupcijo, prisvaja jem, ... Kaj pa ce kakšno slučajno, ampak res povsem slučajno ni tako? Saj ne verjamem, ampak dajmo pustit možnost.
Odgovori
+2
2 0
ZIPPO
21. 10. 2026 09.57
Zakoni v tej državi za nekatere ne obstajajo,kot so Jankovič,mnogi občinarji,funkcionarji in njihovi kolegi.
Odgovori
+1
1 0
Primula1
21. 10. 2026 09.56
Ja nil Vito, banano v roke, pa v napad...
Odgovori
+1
1 0
zelen
21. 10. 2026 09.41
35 let se vleče postopek denacionalizacije- to pove vse o naši državi
Odgovori
+11
11 0
mb3zb6
21. 10. 2026 09.41
Zakaj je prišlo do požara je eno vprašanje. So tam v okolici še druge stavbe, ki so gorele, ker si brezdomci, narkomani, kurijo ... Ker je v denacionalizacijskem postopku nihče ni mogle reševati te stavbe. In če ta postopek ni rešen tudi ni prav, da se je šlo v obnovo. Najprej je treba razčistit glede lastništva, potem pa dalj. Če hočeš hipotekarni kredit te slečejo do gat z vsemi preverbami, zemljiškimi knjigami, sosedi, ni da ni ... Tule pa večmilijonski projekt z nerešenim lastništvom.
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+3
3 0
Markus Vasmajer
21. 10. 2026 09.31
ja, tu imamo dva vidika sedaj, enega, ki ga vidijo kranjčani, to je tudi res, če je vse propadlo..... drugo pa je, da je vladni gradbinec dela zopet vse mimo predpisov....
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+4
5 1
Pravica.
21. 10. 2026 09.25
Grosovi pa tudi ne morejo imeti celega Kranja, so si že dovolj, naj se lepo izrazim, "prisvojili".
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+1
4 3
razumi če lahko
21. 10. 2026 09.25
Marsikatera stara stavba je propadla prav zaradi modela , ki ga podpira še danes Luka Mesec nacionalizacija ! Po odvzemu jih je država kot lastnica v veliki večini zapustila razen tistih , ki so jih po partijskem ključu razdelili !
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+4
8 4
mb3zb6
21. 10. 2026 09.39
Pa dejte se mal umirit - kaj ima Luka Mesec z nacionalizacijo in denacionalizacijo?
Odgovori
+4
4 0
Fery Zaka
21. 10. 2026 09.22
Vsi nekaj skačete, čeprav v članku lepo piše, da ni nobenih ovir za rušenje. Vsi postopki so zaključeni, pritožbe že 2x zavrnjene. Jasno pa je, da se bo politik skupaj z odvetniki, pritoževal do najvišjega organa na svetu, da bi dosegel svoje. Če bo kdaj dosegel, bo takrat lahko reševal svoje zadeve. Pač ga bodo izplačali, zakaj ga ne bi? Javni sektor mu bo dal denar, ki pada iz neba in nikogar ne boli, če se mu ga izplača.
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+6
6 0
Nace Štremljasti
21. 10. 2026 09.15
že ko poslušaš govorico lastnika ELTIM-a,veš da je enaka kot da bi poslušal plešastega krokarja,to vse pove
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+1
6 5
Markus Vasmajer
21. 10. 2026 09.09
ELTIM je hišno podjetje stranke SDS za Suho Krajino, s posli občine in z njeno pomočjo se je tudi prestrukturiral iz štromarja v največjega gradbinca tega dela dolenjske...sosledja niso slučaj, podobno kot v žužemberku glede predelave nevarnih odpadkov , kjer je dovoljeno več....ko se bo necenzurirano vrglo v to podjetje, bo kmalu ven prišlo še veliko stvari...žal pa v sloveniji ni več raziskovalnih novinarjev...
Odgovori
+4
8 4
nelevnedesen
21. 10. 2026 09.48
A ni gros tudi sds? Potem tvoja teorija ne drži.
Odgovori
0 0
nelevnedesen
21. 10. 2026 09.49
Kakšno največje gradbeno podjetje na dolenjskem neki. Mogoče v grosupljem.
Odgovori
0 0
Banion
21. 10. 2026 09.05
obeta se še ena zgodba in morda tudi tarča. Vsi bodo vse vedeli, nihče ne bo kriv in država bo plačevala. V takih primerih bi vse v postopku sodelujoče javne uslužbence morali brez nadlajnega nagnati in če bi začeli tako ravnati bi hitro dosegli janezov cilj zmanjšanja zaposlenih. Načini so le dosleden je treba biti n brez izjem četudi so naši in tu se zaplete, kajti naših pa ne
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+9
11 2
agent.brinko
21. 10. 2026 09.00
kjer se pojavi podjetje ELTIM je potrebno preveriti celoten postopek od same ponudbe, nakupa in tudi kot izvajalec v premnogih občinah v Sloveniji
Odgovori
+20
20 0
Aloe_vera
21. 10. 2026 09.05
Tako je, občina Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Žužemberk.
Odgovori
+7
7 0
Banion
21. 10. 2026 09.06
a so oni lj (ljopata)
Odgovori
+1
2 1
asdfghjklč
21. 10. 2026 08.53
Pravilno. Vse stare propadajoče objekte bi morali porušiti in tam zgraditi kaj drugega ali pa nič, ker to, da take stare stavbe, zaščitene v spomeniškem varstvu, so prvo zelo grde na pogled in nevarne za okolico, da še kaj na koga pade. Ko greš po starem mestnem jedru Kranja ali pa ptuja, vidiš koliko stavb je za podrti, ker so prestara, nevzdrževana, zapuščena, ker niso več primerna oz. varna za prebivanje tam, ampak za to, da kažejo lepoto mesta in eno stavbo, ki je stara več kot 200 ali 300 let, prenovljena že večkrat, še ne pomeni, da je varna. Stare stavbe so vse plesnive, vlažne in niso preveč varne proti naravnim nesrečam itd. Govorim o zapuščenih stavbah, ki so zaščitene in so del spominskega varstva, kjer na koncu vseeno počasi propadajo. Lep primer je tudi recimo Dornavski grad. Od sprednje strani je lep za videti, realnost je pa taka, da je zelo nevaren za biti v stavbi ali na zadnji strani stavbe, ki se podira sama vase. Namesto bi ga podrli ... in takih objektov je po sloveniji nešteto.
Odgovori
+0
6 6
Protoc
21. 10. 2026 09.04
Zakaj podreti..bolje da
Odgovori
-2
0 2
Protoc
21. 10. 2026 09.05
Zakaj porusiti bolje da opeka na glavo pade
Odgovori
+0
1 1
mali.mato
21. 10. 2026 09.07
Najprej je treba rešiti lastništvo. Potem pa ruši.
Odgovori
+7
10 3
Pravica.
21. 10. 2026 09.28
Se pa že predolgo rešuje, ta stavba je pa NEVARNA. Gros, bivši župan Kranja ima dovolj vil, parcel... v Kranju. Mogoče bi preverili izvor?
Odgovori
-1
0 1
trac
21. 10. 2026 09.43
Ker so jih pustili propadati. V tujini bi bilo vse to obnovljeno in v rabi.
Odgovori
0 0
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