Majhenič ne bo več prvi mož Nacionalnega preiskovalnega urada

Po naših neuradnih informacijah na razpisu za novega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) niso izbrali nikogar, kar pomeni, da so se v policiji odrekli tudi dolgoletnemu direktorjuDarku Majheniču.

Majhenič je nedvomno veljal za favorita tudi za naslednji mandat in vsi tisti, ki so pričakovali, da bo Majhenič nadaljeval svoje uspešno delo, so menda šokirani nad odločitvijo, da za vodenje NPU ne izberejo nikogar.

Gre za veliko zaušnico Majheniču, kakšni pa so razlogi za to nepričakovano odločitev, uradno še ni znano. Neuradno pa se govori, da ima vodstvo policije tudi za to funkcijo svoje načrte.