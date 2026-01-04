Majhna snežna pošiljka

Danes dopoldne bo sneženje v notranjosti večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 8 C.

Ponoči se bo od juga postopno spet pooblačilo. Na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo.

V ponedeljek bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici države bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod čez dan veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, na Primorskem okoli 1, najvišje dnevne od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 C.