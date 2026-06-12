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Slovenija

Majice z UV-zaščito: razočaranje na testiranju

Ljubljana, 12. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
24UR ZVEČER
Sonce

Zveza potrošnikov je testirala izdelke za zaščito pred soncem, saj so ti – kot vemo – pomembna zaščita pred UVA-žarki. Kaj so ugotovili, je pojasnila strokovnjakinja za kozmetične izdelke Urša Šmid Božičevič.

Že zelo dolgo je znano, da UV-sevanje škoduje koži. UVB-žarki so tisti, ki povzročajo predvsem površinske poškodbe, kot so sončne opekline. UVA-žarki pa povzročajo težave na dolgi rok, je pojasnila. Prodrejo globlje v kožo in tam povzročajo spremembe v celicah. "Vemo tudi, da lahko tako UVB- kot UVA-žarki dolgoročno povzročijo ne le manjše težave s kožo, ampak tudi kožnega raka. Zato je zelo pomembno, da se ustrezno zaščitimo pred soncem – tako s sončnimi kremami kot tudi z UV-oblačili."

Ko gre za sončne kreme – kakšen naj bo zaščitni faktor in na kaj moramo biti pri nakupu še posebej pozorni? "Počasi prihajamo v obdobje, ko sončne kreme uporabljamo vsak dan. Na Zvezi potrošnikov Slovenije smo znani po tem, da vsako leto opravimo test izdelkov za zaščito pred soncem, letos pa smo objavili tudi rezultate testiranja izdelkov za zaščito telesa. Svetujemo, da vedno izberemo visok zaščitni faktor, torej SPF 30 ali več. Dejstvo je namreč, da potrošniki običajno nanesemo le približno tretjino količine izdelka, ki bi jo morali za doseganje deklarirane zaščite. Pomembno je tudi, da v izdelku ni problematičnih UV-filtrov, kot sta denimo homosalat in oktokrilen. Vendar lahko povem tudi dobro novico – proizvajalci recepture vse bolj spreminjajo in takšni izdelki so danes že v manjšini na trgovskih policah."

Starši svoje otroke pogosto zaščitijo tudi z UV-majicami. Kaj so ugotovili pri testiranju? "Žal so bili rezultati letošnjega testa za nas veliko razočaranje. Preverjali smo tako učinkovitost zaščite kot kemijsko varnost izdelkov in sproščanje mikroplastike. Ugotovili smo, da štiri od desetih testiranih majic niso zagotavljale zaščite, ki jo proizvajalci navajajo na izdelku. Poleg tega je bilo kar 12 od 20 testiranih izdelkov obremenjenih s snovmi, ki delujejo kot hormonski motilci. Pri štirih izdelkih so bile te snovi prisotne v tako visokih količinah, da so presegle priporočene mejne vrednosti Odbora za varstvo potrošnikov. To se nam zdi še posebej zaskrbljujoče, saj gre za izdelke, ki jih uporabljajo otroci."

Kako naj torej potrošniki ravnajo ob nakupu teh majic? "Zaradi tako slabih rezultatov je izbira precej zahtevna. Glede na rezultate testa imamo potrošniki približno le tretjinsko možnost, da v trgovini kupimo UV-majico, ki bo res zagotavljala obljubljeno zaščito. Zanimivo pa je, da smo v test vključili tudi navadno belo in navadno črno bombažno majico. Izkazalo se je, da bela majica nudi precej slabo zaščito, medtem ko je črna dosegla zaščitni faktor skoraj 50 UPF. To pomeni, da lahko ustrezno zaščito zagotovi tudi običajno oblačilo. Pri nakupu UV-majic zato velja upoštevati tudi splošno pravilo, da so temnejša oblačila praviloma učinkovitejša pri zaščiti pred UV-sevanjem, kar potrjujejo tudi številna testiranja."

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KOMENTARJI4

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Yoda
12. 06. 2026 08.08
Pa vedno so govorili, da bela barva odbija sončne žarke, črna pa jih vpija... sedaj pa bodi pameten.
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+1
1 0
malibojan2
12. 06. 2026 08.01
Polno brezveznega pisanja. Napišite proizvsjalca in prodajalcaneustreznih izdelkov
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+2
2 0
Yoda
12. 06. 2026 08.12
Kupuj v športnih trgovinah... Adidas, Puma, Lacoste... majice iz kitajske so smeti, polne strupov.
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+2
2 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
12. 06. 2026 08.23
adidas,puma,lacoste se vse delajo na kitajskem.Tudi tvoj iphone izdelujejo kitajci. In kitajci delajo to kar jim svet reče da delajo. Če pa tega ne naredijo imajo pač v drugih državah slab kontroling.
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0 0
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