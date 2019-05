Majniška deklaracija: odziv na čase odkrite sovražnosti, ki smo jih doživljali Slovenci

Kar tri desetletja minevajo od znamenitega shoda v podporo obtoženim v aferi JBTZ na Kongresnem trgu, kjer je bila 8. maja leta 1989 prebrana Majniška deklaracija.

Majniška deklaracija je postavila temelje slovenske samostojnosti, saj so v njej zapisane zahteve po suvereni državi slovenskega naroda. Z njo so opozicijske politične stranke skupaj z Društvom slovenskih pisateljev zahtevale suvereno državo, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.

V uvodu v deklaracijo so avtorji opisali takratne razmere slovenskega naroda v SFR Jugoslaviji. "Nesporazumi, provokacije in tudi odkrite sovražnosti, ki jih danes doživljajo Slovenci v Jugoslaviji, nas prepričujejo o prelomnosti sedanjega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti."

Politična opozicija in slovenski intelektualci so zato, kot odgovor na napete razmere v družbi, spisali naslednje zahteve:

Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo: 1. da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda 2. kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope 3. glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Dokument je pred zbrano množico prebral danes že pokojni literat Tone Pavček. Množično zborovanje je potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani, povezano pa je bilo s procesom proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasićuin Franciju Zavrlu, tako imenovani četverici JBTZ. Organizatorji zborovanja so naleteli na nasprotovanje oblasti, zato so našli rešitev tako, da so ga organizirali kot javno sejo predsedstva republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije (RK ZSMS).