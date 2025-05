Nedeljsko popoldne obarvalo radarsko sliko in nebo

Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo na spremenljivo vreme po večini države, poročajo tudi nekaj močnejših nalivih. Že zgodaj dopoldne so na meteorološki postaji na Otlici izmerili 26 mm padavin, na postaji Postojna pa jih je med 12.30 in 13.00 padlo 20 mm.

Večkilometrski zastoj je bil tudi Na cesti Dragonja - Šmarje pred delovno zaporo pri Orešju. Voznikom so priporočali, da se v smeri Slovenije z mejnega prehoda Dragonja preusmerijo na prehoda Sečovlje in Sočerga.

Prav na Primorskem je bilo tudi največ težav na cestah. Med Postojno in Razdrtim je poleg dežja padala celo sodra, zaradi nesreče je bil nato oviran promet pred priključkom Postojna, zastoj pa je pot proti Kopru podaljšal tudi do pol ure.

Ponedeljek lepši, nadaljevanje tedna malo manj

Jutri bo razmeroma sončno, popoldne je v notranjosti Slovenije možna le kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo spet pogostejše.