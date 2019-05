'Majsko' vreme: najhladnejši ledeni možje po letu 1978

Letošnji ledeni možje so postregli s precej hladnim vremenom, kakršnega v Sloveniji nismo zabeležili že štiri desetetja. V povprečju so bile temperature za sedem stopinj nižje, kot je običajno za ta letni čas. Klimatolog Gregor Vertačnik pojasnjuje, da iz obdobja hladnega vremena ne moremo sklepati, da bo poletje toplo.

Poleg tega, da so bili letošnji ledeni možje precej hladni, so bili tudi precej vetrovni. "Na splošno smo imeli v obdobju od 12. do 15. maja razmere, značilne za začetek aprila," pravi Gregor Vertačnik. Dodaja, da so bili lanski ledeni možje (kot je v ljudskem izročilu poimenovano obdobje od 12. do 14. maja, ko godujejo sveti Pankracij, Servacij in Bonifacij) za več kot pet stopinj toplejši kot letos.

Sneg je v času letošnjih ledenih mož prinesel nadpovprečno veliko snega na nadmorski višini med 800 in 2000 metrov. FOTO: Kanal A

11. maja 1978 so se temperature marsikje močno približala ledišču, še bolj mrzlo pa je bilo naslednje jutro. Po podatkih Arsa je med nižinskimi kraji še posebej izstopala Murska Sobota, kjer so izmerili –4,2 stopinji Celzija. Le dan kasneje (13. maja 1978) pa je nekatere kraje pobelil sneg. Ponekod na Logaškem ga je zapadlo celo več kot 20 centimetrov. Letos snega v nižinah ni bilo, so bile pa količine snega tam, kjer je zapadel - to je na višini med 800 in 2000 metri - nenavadno visoke za sredino maja, opozarja. "Nasploh je bila prva polovica letošnjega maja zelo hladna. Bila je za štiri stopinje hladnejša kot običajno. Šlo je tudi za najhladnejšo prvo polovico maja po letu 1991," dodaja Vertačnik. Zadnja izrazitejša ohladitev leta 2012 Izrazito ohladitev v času ledenih mož smo nazadnje imeli leta 2012, ko smo v le dobrih dvanajstih urah iz pravega poletja skočili skoraj v zimo. Pankracij (12. maj) je bil še vroč s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, že Servacij (13. maj) pa nam je prinesel občutno ohladitev z jutranjimi minimumi le malo nad lediščem. Predvsem v nekoliko višjeležečih krajih je tudi snežilo.

Klimatolog Vertačnik pravi, da so bile razmere v času med 12. in 15. majem značilne za začetek aprila. FOTO: Bralec

Ne moremo sklepati, da bo poletje toplo

Glede na to, da trenutno beležimo daljše obdobje hladnega vremena, po besedah Vertačnika ne moremo sklepati, da bo sledilo toplo poletje. "V 70. letih prejšnjega stoletja so bili na primer ledeni možje pogosto hladni, a so bila nato hladna tudi poletja. Tudi leta 2014 smo v tem obdobju beležili precej hladno vreme, a je bilo nato tudi poletje precej deževno. Na drugi strani smo imeli leta 2003 zelo vroče poletje, ledeni možje pa so bili hladni," pravi Vertačnik ter ob tem opozarja, da nekega pravila ni. V prihodnjih dveh dneh lahko sicer pričakujemo lepše vreme in zvišanje temperatur, ki se bodo približale temperaturam, običajnih za to obdobje, a si kakšnega daljšega suhega in toplega obdobja tudi v prihodnjih desetih dneh ne moremo obetati: "Še vedno bomo pod vplivom hladnega zraka v višinah, zato bodo pogoste padavine."

Za same ledene može sicer po navedbah Vertačnika ne moremo govoriti, da je vreme v tem času vedno hladno. "V tem obdobju je lahko namreč tudi izredno toplo, pa potem sledi nenadna ohladitev. Leta 1969 so bili denimo ledeni možje zelo topli, čez nekaj dni pa je ponekod po nižinah zapadel sneg. Prav tako ledeni možje v povprečju po padavinah in temperaturah prav nič ne od odstopajo od dni pred ali po njih," je dejal.

Po ljudskem izročilu za hladnimi in deževnimi dnevi stojijo ledeni možje. FOTO: Rok Nosan