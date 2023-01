Makarovičeva bo nagrado prejela na predvečer kulturnega praznika

Zgodilo se bo na istem odru, na istem mestu, kjer je leta 2000 nagrado zavrnila. Umetnici Svetlani Makarovič bodo Prešernovo nagrado vrnili na predvečer kulturnega praznika na slovesni prireditvi. Tako so se, kot nam je potrdila Makarovičeva, dogovorili z ministrstvom, potem ko je ministrica Asta Vrečko pred dnevi potrdila, da to lahko storijo, saj da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Makarovičeva se je leta 2000 nagradi odpovedala v znak protesta, saj naj bi sklad po njenem mnenju nezakonito odlikoval tudi patra Marka Rupnika. Zakaj si je zdaj premislila?