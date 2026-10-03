Makarovičeva novinarki zabrusila: Bodi tiho, ker si neumna

Ko je pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič v petek odhajala z ljubljanskega okrajnega sodišča, kjer poteka sojenje zaradi tožbe, ki jo je proti njej sprožil profesor zgodovine in diplomirani sociolog kulture Jože Možina, je umetnica ponovno razburila s svojimi besedami. Novinarka Planet TV ji je namreč želela postaviti vprašanje: "Ravno vi zagovarjate svobodo izražanja ..." A umetnica jo je takrat grobo prekinila in ji zabrusila: "Bodi tiho, ker si neumna." Makarovičeva je nadaljevala z recitacijo poezije. S tem je sprožila burne odzive na družbenih omrežjih, oglasil se je tudi novinar in voditelj na Planet TV Luka Svetina, ki je dejanje Makarovičeve označil za "brutalno, nesramno, nespodobno".

Jože Možina FOTO: Bobo

Kot opozarjajo na spletni strani Društva novinarjev Slovenije, so napadi, ki so jih deležni novinarji, lahko fizični ali verbalni, takšni, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela, kamor sodijo tudi žalitve, spolno nadlegovanje, žaljivo komentiranje osebnih okoliščin, osebne in profesionalne diskreditacije ... Pogosto pa so novinarji tudi tarča groženj. Med le nekaterimi primeri napadov na novinarje in medije navajajo tudi grožnjo podjetnika Aleša Štrancarja Večeru, ko je na spletu zapisal, da bodo novinarji ostali brez služb, poziv državne sekretarke Mojce Škrinjar, ki je na družbenem omrežju pozvala k ukinitvi RTV Slovenija, z izgubo finančnih sredstev je naši medijski hiši zagrozil tudi predsednik DZ Zoran Stevanović, poslanka Resnice Katja Kokot pa je novinarje imenovala za "izprijene ognojke družbe" ... V javnosti so marca odmevale tudi besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je na vprašanje naše novinarke Kaje Kobetič o prisluhih, ki so završali v času pred volitvami, odvrnil, da je "premlada".