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Slovenija

Makarovičeva novinarki zabrusila: Bodi tiho, ker si neumna

Ljubljana, 03. 10. 2026 09.28 pred 37 minutami 3 min branja 53

Avtor:
M.P.
Svetlana Makarovič

Ob robu sojenja Svetlani Makarovič, ki jo novinar in zgodovinar Jože Možina toži zaradi domnevnega osebnega sramotenja in napada na njegovo čast, dobro ime in novinarsko integriteto, je umetnica znova razburila javnost. Ko ji je želela novinarka postaviti vprašanja, jo je Makarovičeva grobo prekinila z besedami: "Bodi tiho, ker si neumna."

Ko je pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič v petek odhajala z ljubljanskega okrajnega sodišča, kjer poteka sojenje zaradi tožbe, ki jo je proti njej sprožil profesor zgodovine in diplomirani sociolog kulture Jože Možina, je umetnica ponovno razburila s svojimi besedami.

Novinarka Planet TV ji je namreč želela postaviti vprašanje: "Ravno vi zagovarjate svobodo izražanja ..." A umetnica jo je takrat grobo prekinila in ji zabrusila: "Bodi tiho, ker si neumna." Makarovičeva je nadaljevala z recitacijo poezije.

S tem je sprožila burne odzive na družbenih omrežjih, oglasil se je tudi novinar in voditelj na Planet TV Luka Svetina, ki je dejanje Makarovičeve označil za "brutalno, nesramno, nespodobno".

Jože Možina
Jože Možina
FOTO: Bobo

Kot opozarjajo na spletni strani Društva novinarjev Slovenije, so napadi, ki so jih deležni novinarji, lahko fizični ali verbalni, takšni, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela, kamor sodijo tudi žalitve, spolno nadlegovanje, žaljivo komentiranje osebnih okoliščin, osebne in profesionalne diskreditacije ... Pogosto pa so novinarji tudi tarča groženj.

Med le nekaterimi primeri napadov na novinarje in medije navajajo tudi grožnjo podjetnika Aleša Štrancarja Večeru, ko je na spletu zapisal, da bodo novinarji ostali brez služb, poziv državne sekretarke Mojce Škrinjar, ki je na družbenem omrežju pozvala k ukinitvi RTV Slovenija, z izgubo finančnih sredstev je naši medijski hiši zagrozil tudi predsednik DZ Zoran Stevanović, poslanka Resnice Katja Kokot pa je novinarje imenovala za "izprijene ognojke družbe" ... V javnosti so marca odmevale tudi besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je na vprašanje naše novinarke Kaje Kobetič o prisluhih, ki so završali v času pred volitvami, odvrnil, da je "premlada".

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Makarovičevo sicer Možina obtožuje, da je januarja 2022 na javnem shodu izvedla osebno sramotenje in napad na njegovo čast, dobro ime ter novinarsko integriteto ter da ni šlo za politično satiro. Umetnica je namreč pred štirimi leti na protestnem shodu prebrala besedilo Utrip laži, v njem pa je Možino med drugim označila za "poklicnega lažnivca", "hlapca vlade", "izdajalca" in "svinjo, ki je našla korito". Tožnik je slednje označil za "najhujši javni napad na novinarja v desetletjih".

Možina od Svetlane Makarovič zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine. "Obramba, razen megle, ni zmogla prav nobenega argumenta v svoj prid. Če bo oproščena, je nad zakonom in odprta je pot v vsesplošno sramotenje, ki vodi v nasilje," je zapisal v objavi na družbenem omrežju, ki jo je podal dan prej, preden bi morali na sodišču izreči sodbo.

Dan kasneje pa je svojim spletnim sledilcem sporočil, da je odvetnik Makarovičeve zahteval izločitev sodnice in s tem, kot trdi Možina, še dodatno zavlekel štiri leta trajajoče sojenje.

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svetlana makarovič jože možina novinar napad

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KOMENTARJI53

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03. 10. 2026 11.30
Kaj pa to, da je njen odvetnik Tomaž iz poletja v školjki?
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+1
1 0
bohinj je zakon
03. 10. 2026 11.30
Rajši stran od Svetlane. Je samosvoja. Nikoli ne veš po kom bo udarila.
Odgovori
0 0
makz75
03. 10. 2026 11.28
ja in levaki so ji na vsak nacin hoteli podeliti nagrado ki jo je sama zavrnila....
Odgovori
+3
3 0
golobove drobtinice
03. 10. 2026 11.27
Upam, da jo novinarka toži in bo do konca življenja hodila po sodiščih, da se ji malo zagreni življenje, ko se ima za tako večvredno.
Odgovori
+4
4 0
Teleport
03. 10. 2026 11.27
Nekulturna kulturnica
Odgovori
+4
4 0
KogaHecam
03. 10. 2026 11.26
No, res, tale ženska včasih res pretirava. Ampak naslednja enačba drži: Možina = Janša = RKC.
Odgovori
-3
1 4
Aijn Prenn
03. 10. 2026 11.29
Tale enačba zagotovo ne drži. JJ je na vrhu piramide, spodaj pa ostali navedeni in nevedni.
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-1
0 1
MC doc
03. 10. 2026 11.26
Izgleda da dodatek k pokojnini vpliva tudi na kulturni nivo. Bravo.
Odgovori
+5
5 0
proofreader
03. 10. 2026 11.26
To je tista, ki ji je Asta nezakonito izplačala nagrado?
Odgovori
+6
6 0
Slovenska pomlad
03. 10. 2026 11.26
Res je neumna
Odgovori
-1
1 2
Ponent
03. 10. 2026 11.23
To lahko samo zemlja reši.. malo še
Odgovori
+8
8 0
Bartoreli77
03. 10. 2026 11.23
Ta ne bo dočakala novega leta.
Odgovori
+4
4 0
Heprk
03. 10. 2026 11.22
Svetlana je arogantna in direktna. Njena dela pa sem kot otrok obozeval. Za novinarje pa ne bi zgubljal besed. Podaljsek politike oz Tv hise kjer z nekaterimi izjavami in vprasanji izzivajo. Potem pa jocejo ko dobijo porcijo.
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-7
0 7
Yan191210
03. 10. 2026 11.21
2000€ pokojnine, stanovanje ter izplačilo nagrad, ki jih je zavrnila, vse v imenu tako imenovane "kulture". Če je to kultura, sploh kultura državnega pomena, potem pa tudi...Me pa zanima kje so 8marec in podobne institucije, ki če bi bila zadeva obratna in bi gospe en novinar rekel enako, skakala v zrak še naslednje 3 mesece
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+8
10 2
lakala28
03. 10. 2026 11.23
In vendar ima jajca, da bolniku in njegovi uničevalni hordi pove, kar jim gre. Tega trenutno 99% novinarjev ne upa, kaj šele kvazi novinarji ala svetina, možina, pirkovič....
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-3
0 3
ummax
03. 10. 2026 11.21
Da se ne zna obnašati ni nič novega, da pa kdaj kakšen vsiljiv in vzvišen novinar dobi okrog ušes, pa tud ni nič narobe, da ne bodo mislili da so bogovi
Odgovori
-7
2 9
lakala28
03. 10. 2026 11.24
Točno tako, še posebej kvazi novinarji ala svetina, možina in podobne vrste tiči, ki so zgolj glasnogovorniki bolnika in ostalih podrepnikov. Da o potvarjanju dejstev sploh ne govorimo.
Odgovori
-3
0 3
biggbrader
03. 10. 2026 11.29
Z diplomo in z doktorati so kvazi, osnovnošolci na Mladini pa so profesionalci?🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
proofreader
03. 10. 2026 11.19
Društvo novinarjev se tokrat ne bo nič oglasilo?
Odgovori
+6
8 2
Lovec na mušnice
03. 10. 2026 11.21
a si prebral članek ? Piše tudi: Med le nekaterimi primeri napadov na novinarje in medije navajajo tudi grožnjo podjetnika Aleša Štrancarja Večeru, ko je na spletu zapisal, da bodo novinarji ostali brez služb, poziv državne sekretarke Mojce Škrinjar, ki je na družbenem omrežju pozvala k ukinitvi RTV Slovenija, z izgubo finančnih sredstev je naši medijski hiši zagrozil tudi predsednik DZ Zoran Stevanović, poslanka Resnice Katja Kokot pa je novinarje imenovala za "izprijene ognojke družbe" ...
Odgovori
+1
2 1
lakala28
03. 10. 2026 11.25
bolnik in njegovi kadri so pač prijazni in to ne šteje za napad na novinarje. Šele, ko gospa Makarovič kvazi novinarki iz bolnikovega planeta pove, kar ji gre, se bolnikovi rektalni alpinisti zganejo.
Odgovori
-2
0 2
proofreader
03. 10. 2026 11.27
Sem, pa je samo neko generično besedilo iz spletne strani.
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
03. 10. 2026 11.30
To je bolj dražgoško drustvo.
Odgovori
0 0
Lovec na mušnice
03. 10. 2026 11.19
Mislim da jo je Možina kar dobro odnesel. Pred leti je Makarovičeva na ulici pretepla novinarja časopisa Delo Marijana Zlobca, ker je nekaj rahlo kritičnega napisal čez njo.
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
03. 10. 2026 11.18
kolko držijo navedbe, da je pv burekjem plačal izraelskega pr svetovalca za volitve 2026?
Odgovori
-5
1 6
Mirko Igor
03. 10. 2026 11.17
Vedno govorim in bom še govoril. Nikoli in nikdar sovraštvo, ki izhaja iz besede SO VRAG, ni dobro.
Odgovori
+0
1 1
Mirko Igor
03. 10. 2026 11.19
Ampak svojega SO VRAGA, težko prepoznano, a za boljši svet je to PREDPOGOJ, ker se svojemu SO VRAGu najlažje odpovemo. A ga na žalost NAJBOLJ NEGUJEMO IN ZAGOVARJAMO.
Odgovori
+1
1 0
Mirko Igor
03. 10. 2026 11.19
Velja za VSE.
Odgovori
+1
1 0
Mirko Igor
03. 10. 2026 11.19
Vse dobro.
Odgovori
0 0
xxxddd
03. 10. 2026 11.17
To je ta slovenska kultura. Še dobro da ima gospa M. dodatek k pokojnini in Prešernovo nagrado. MIlim, da bi ji pripadalo še kaj.
Odgovori
+3
4 1
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