Makarovičeva tudi uradno predlagala vrnitev Prešernove nagrade

Potem, ko je Upravni odbor Prešernovega sklada (UO PS) sporočil, da se bo na državni proslavi 7. februarja držal sprejetega scenarija, ki ne vključuje nastopa Svetlane Makarovič, je umetnica, ki je leta 2000 Prešernovo nagrado zavrnila, letos pa izrazila pričakovanje, da ji bo nagrada vrnjena, na UO PS naslovila predlog za izročitev nagrade.

Svetlana Makarovič na je na UO PS naslovila predlog za izročitev Prešernove nagrade. Kot je zapisala v predlogu za izročitev Prešernove nagrade, ki ga je posredovala tudi ministrici za kulturo Asti Vrečko in predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, pričakuje, da ji izročijo plaketo oz. diplomo o že podeljeni nagradi v originalu, ki jo, kot je prepričana, UO PS hrani od leta 2000 dalje. "Ministrstvo za kulturo se je o tem že izreklo in gospa ministrica je to potrdila v medijih. Tak je bil tudi dogovor ob mojem osebnem obisku ministrstva za kulturo," je zapisala.

icon-expand Prešernove nagrade 2000 FOTO: Bobo

V nadaljevanju je izrazila "globoko žalost, da UO PS, ki mu je podeljena častna funkcija na ministrstvu za kulturo, nečastno polemizira" z njo, in to v času, ko bi "moral častno in glasno predstavljati prvenstveno dosežke letošnjih nagrajencev". "Namesto tega svojega poslanstva z menoj javno polemizira o pravnih predpisih, kar niti ni v njegovi pristojnosti, v tej sestavi pa sploh ne odloča o podelitvi nagrade meni, temveč zgolj o izročitvi shranjenega dokumenta," je zapisala. V nadaljevanju navaja, da je bil predlog podan s strani več oseb in izraža prepričanje, da ga je predsednik UO PS prejel v skladu z 9. členom statuta. Ker ni "nova nagrajenka" UO PS po njenem mnenju niti nima pristojnosti odločati o podelitvi njene nagrade, temveč zgolj o izročitvi, zato so "vsa zamegljevanja in sklicevanja na neka določila, ki morda so ali pa jih ni - neutemeljena". "Glede javnega polemiziranja predsednika UO PS oziroma sklicevanj na zakonske podlage in pravne predpise, kaj zakon o Prešernovem skladu pravi ali ne pravi, je to lahko tudi takole: ker pravo v RS narekuje, da tisto, kar ni izrecno prepovedano, je seveda dovoljeno. Ergo, vročitev zaslužene nagrade, pa četudi iz leta 2000, je dovoljena, v določenih okoliščinah celo nujna," je zapisala Svetlana Makarovič in dodala, da ob tem ne gre spregledati, da ji UO PS vroča zgolj listino, t.i. diplomo, denarni del nagrade pa ji bo izročilo ministrstvo za kulturo.

