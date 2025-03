Poškodovanci iz Kočanov v UKC: 'Stanje kritično, vendar stabilno'

Iz UKC Ljubljana so sicer sporočili, da stanje obeh pacientov ostaja kritično, vendar je stabilno: "Naše ekipe se trudijo in delajo vse na tem, da se stanje izboljšuje."

V požaru v nočnem klubu v Kočanih je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, večinoma mladih. Skoraj 200 jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je več kot sto na zdravljenju v 14 državah. Štirje poškodovani se zdravijo tudi v slovenskih bolnišnicah, dva v UKC Ljubljana in dva v UKC Maribor.

"Zahvaljujemo se zdravnikom in medicinskim sestram, ki se sleherni trenutek borijo za njihova življenja, slovenski vladi za prizadevanja na ravni institucij in tudi slovenskemu ljudstvu, ki je sprejelo te štiri mlade in njihove družine," je medijem pred makedonskim veleposlaništvom, kjer sta se z ministrico Fajonovo vpisala v žalno knjigo, dejal Mucunski.

Slovenija je po besedah Fajonove Severni Makedoniji pripravljena pomagati tudi v prihodnje, saj da ima kapacitete. Povedala je še, da je bil ključen hiter odziv in da jo bo makedonski kolega obvestil, če bodo potrebovali dodatno pomoč.