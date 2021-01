'Gre za kupovanje časa, vloga Erjavca je predvsem utiranje poti nekomu tretjemu'

"Osebno sem ()petkovo) dogajanje razumel kot neko komedijo, ki ne vzbuja nekega zaupanja. Če do zadnjega ne veste, koliko glasov imate, če se stalno ugiba ali imate 43 ali 42 glasov, mesec dni nazaj pa ste napovedovali, da imate 46 glasov, lahko vse skupaj izpade zelo nekredibilno," pa je dejal analitik Marko Balažic . "Ampak mislim, da gre tukaj predvsem za kupovanje časa, in da je vloga Karla Erjavca predvsem utiranje poti nekomu tretjemu," dodaja. "Seveda na neki točki izpadeš nekredibilen, a gre za težke odločitve," odgovarja Maksuti.

Da so sedaj na potezi posamični poslanci, ki bodo, v kolikor bodo presodili, da se ne splača več podpirati vlade Janeza Janše, to priložnost izkoristili in prišli na drugo stran, je v oddaji 24UR ZVEČER dogajanje komentiral politični analitik Alem Maksuti . "V kolikor pa bodo presodili, da so bonitete, ki jih imajo, prevelike, da bi tvegali, bo to pomenilo nadaljevanje te vlade." V kolikor se bo nekdo znašel v boljši poziciji, se mu zdi nekakšen "prebeg" iz ene na drugo stran racionalen. Kaj se bo zgodilo prihodnji teden pa si ne upa napovedovati.

Kaj dogajanje pomeni za stranko DeSUS in tudi osebno prihodnost Erjavca, si Balažic ne upa napovedovati. "Glede na javnomnenjske raziskave in glede na to, kaj je pokazalo skakanje z enega pola na drugega, lahko sklepamo, da je DeSUS pred razpadom."

Maksuti se strinja, da je DeSUS v globoki krizi, a za to so po njegovih besedah krivi tisti, ki se ne strinjajo s politiko stranke. In pri tem v prvi vrsti omeni nekdanjo predsednico Aleksandro Pivec, pa tudi poslansko skupino na čelu z "neposlušnim poslancem". "Danes pa tudi Simonovič, ki govori o tem, da se s podpisom nezaupnici vladi Janeza Janše ruši tudi DeSUS, pri čemer je očitno prespal zadnji mesec, saj DeSUS že en mesec ni del te koaliciji." Dodaja tudi, DeSUS čaka huda preizkušnja v kontekstu javnega mnenja, in da je preživetje stranke odvisno od tega, kaj se bo dogajalo tako s predsednikom kot stranko v celoti, saj da s samo čistko znotraj poslanske skupine še niso končali.

In kaj lahko pričakujemo, če nezaupnica uspe, glede na to, da gre za stranke, ki so nedolgo nazaj že (neuspešno) sodelovale skupaj? "Popotnica ni najboljša," pravi Balažic, ki meni, da je za uspeh malo možnosti. A da politika ni linearna stvar ter da ni mogoče napovedati, da bi tudi nova koalicija slabo delovala, saj gre za popolnoma drugačno situacijo in kontekst, pa meni Maksuti. Treba je počakati, kaj se bo izcimilo, dodaja.