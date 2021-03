Balažic: Za razvoj Slovenije sta najboljši močna desna in leva sredina

"Gre za discipliniranje ali pa poziv koalicijskim partnerjem na trdno podporo vseh predlogov," je pismo komentiral politolog Alem Maksuti in dodal, da se glede na razrahljane poslanske skupine in popolnoma uničene stranke na neki točki spodobi, da predsednik vlade tako pozove in si zagotovi podporo vsaj v tem letu. "Kako uspešen bo pri tem, pa je vprašanje," je dodal.

"To pismo je bilo naslovljeno na koalicijske partnerje. Vendar mi imamo še eno nekoalicijsko stranko, ki še vedno podpira koalicijo, v kateri je nekoč bila in večno opozicijsko stranko, ki je zdaj nadkoalicijska stranka, mislim na Zmaga Jelinčiča in njegov prejšnji SNS. In na vse poslance državnega zbora, ki so nevtralni ali pa podpirajo koalicijo, ker SDS kot največja stranka lahko izstopi, ostali pa ostanejo brez enega leta mandata," je menil Maksuti in dodal, da gre za politični manever, saj da "Janša samega sebe ne bi nikoli zrušil in šel na volitve, ker se zaveda, da v naslednjem sklicu ne bo ne Počivalška in ne ostalih klienotov".

Da pismo vidi predvsem kot pragmatično dejanje, je medtem dejal politični analitik Marko Balažic in spomnil, da bosta v tem tednu potekali dve interpelaciji ter da je treba poenotiti vrste, da ne bi prišlo "do kakšnega presenečenja oziroma izpada glasov, ki bi posledično lahko zamajal tudi Janševo vlado".

Komentirala sta tudi dejstvo, da se pojavljajo nalepke "SDS vstop prepovedan". Da je to neprimerno v kakršnem koli smislu za katerokoli stranko, je prepričan Maksuti. "To ne sodi v politični prostor," je še dejal, s čimer se je strinjal tudi Balažic. "Izključevati nekoga zaradi političnega, etničnega ali verskega prepričanja je najmanj kar lahko rečem zavrženo, kaj šele kaj drugega," je pripomnil.

"Gre za ohranjanje političnega obraza in PR sporočilo, ki ga je moral dati. Logično je, da sta se morali stranki odzvati, da se ne postavita v vlogo težavnih, ampak neke konstruktivne zaveze za naprej," je dejal Balažic. Pismo vidi, kot politično sporočilo v smislu "smo na isti barki, če želimo mandat speljati do konca, moramo držati skupaj". "Če gremo jutri na volitve, verjetno dve stranki preživita, ostale pa ne in to je tudi močen motivacijski moment, zakaj na tej barki ostati," je dejal.

V ponedeljek se je na pismo odzval tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek , ki je dejal, da od koalicijskih partnerjev pričakuje, da sprejmejo in razumejo njihovo liberalno držo. Dodal je, da je po demokratičnemu sprejemu odločitve to treba izvesti. "Strinjam se, da je po demokratično doseženi odločitvi čas za njeno učinkovito izvedbo in ne za nadaljevanje diskusije," je poudaril.

Janša je za opozicijo, predvsem za Koalicijo ustavnega loka (KUL) ocenil, da deluje razdiralno in sovražno do domovine in naroda. "Karkoli povem, bo izpadlo, kot da branim opozicijo," je dejal Maksuti in nadaljeval, da gre za resen koncept političnega pristopa k vladanju, ki ga Janez Janša goji že od začetka svoje politične kariere v neodvisni državi.

"Splošno negiranje vsega okoli sebe in predstavitev zgolj lastne resnice ima zelo pomembno nalogo, da mobilizira njegovo volilno telo. Pri čemer se na trenutke zdi, da je tako prepričan, da dejansko verjame v to, kar govori,"je dejal Maksuti in pojasnil, da je to del političnega boja. "Kako daleč bo to šlo in kako bo zvenelo tudi zunaj okvirov Slovenije, bo pokazal čas. A mislim, da se tako zlahka ne bo mogel braniti pred tem, da so ga končno začele dohitevati posledice njegovih dejanj," je še dejal Maksuti.

Tudi Balažic meni, da gre za politični boj. "Opozicija ima vso legitimnost, da to barko maje s konstruktivnimi nezaupnicami in interpelacijami. Kakor opazujem politični prostor in strogo polarizacijo in rinjenje na skrajnosti, bi si vseeno želel, da se tako imenovana leva opozicija določenim skrajnostim odpove in se premakne bolj proti sredini. Močno verjamem, da če imamo močno desno sredino in močno levo sredino, je to najboljša zagotovitev razvoja Slovenije in zavračanje vseh ekstremov, ki se lahko pojavijo,"je sklenil.