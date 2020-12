Maksuti: Možno je, da kakšna stranka razpade in se razmerje sil spremeni

"Moj namen ni bil, da izpade, kot da ga nadlegujem. Zaradi tega sem se mu opravičil," je nato dejal Čordič. Ministrstvo se je odločilo, da mu vzame status samozaposlenega v kulturi, ker da "bistveni del svojega časa namenja dejavnostim, ki niso povezane s tem, zaradi česar je status prejel." Čordič to razume kot "nekoga, ki ima moč in ne razume pravičnosti in potem pride do tiranije". "Lahko mi vzamejo papir, ne morejo vzeti mojega dela," je dejal.

Številni vladi glasno nasprotujejo že vse od marca, med njimi tudi Zlatan Čordić , znan kot raper Zlatko, ki je zato tudi poravnal globo. Nato se je lažno izdajal za novinarja in nadlegoval direktorja NIJZ Milana Kreka, saj je menil, da "ima kot državljan pravico vprašati določene stvari". "Nimate pa pravice mene preganjati po ulici," se je na to odzval Krek.

"In če bi odgovarjali na vprašanja in pozive in posredovali podatke, bi mi s tem kršili veljavne predpise. Če bi jaz kot direktor odgovarjal na to, koliko je dolg en intervju, koliko je dolg drug članek, zakaj se odgovorna urednica podpisuje z drugimi kolegi pod sporočila za javnost, bi to pomenilo kršitev medijske zakonodaje," je dogajanje komentiral direktor STA Bojan Veselinovič .

Zlatko je nato opravil intervju za STA, kar pa je zanimalo tudi UKOM, ki je prekinil financiranje agencije. "Mi smo samo vlado obvestili o nezmožnosti financiranja in sklepanja nove pogodbe za naslednje leto s STA. S strani direktorja Veselinoviča že skoraj dva meseca prosimo, naj nam pošlje podatke o poslovanju celotnega podjetja, da lahko ugotovimo primerno financiranje in iz tega potem naredimo novo pogodbo," je dejal direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija.

"Če je Čordić kršil načela, po katerih je bil status izdan, je prav, da se ga odvzame. Ni pa prav, da se ga odvzame samo njemu, ampak tudi vsem drugim, ki teh načel ne izpolnjujejo," je dejal Balažič in dodal, da je vlada napovedala, da bo preverjala vse statuse. "Težava je v tem, da je to za zdaj osamljen primer," je dejal tudi Maksuti in dodal, da je Čordič tudi sam nekoliko zaslužen, "saj se z istimi ljudmi, s katerimi se sporeka in jim očita sporne metode, tudi sam teh poslužuje in to tudi prizna".

"Ta vlada je predvsem Janez Janša," je medtem dejal politolog Alem Maksuti in pojasnil, da so koalicijski partnerji odrinjeni na rob političnega odločanja. To, da so se obregnili ob dolžino intervjuja s Čordićem, pa se mu zdi "neumno".

"Mislim, da bi pri teh letih že lahko vedel, da vsako pozivanje k nasilju obrodi nasilje in da se v demokratičnih družbah spori na ta način ne rešujejo," je Jenullovo izjavo komentiral politični analitik Marko Balažič . Dodal je, da vlada kaže željo, da bi reševala sistemske težave na več področjih. "Je pa na drugi strani vprašanje, na kakšen način se tega loteva. Če je nejasno financiranje STA in vlada ne dobi papirjev o tem, v kakšnem stanju so, ne razumem kako bo vlada lahko načrtovala svoje prihodnje akcije," je dejal in dodal, da se kljub temu v uredniško avtonomijo ne bi smelo posegati.

Še en obraz petkovih protestov pa je Jaša Jenull , ki je nezadovoljstvo z vlado glasno izražal na petkovih protestih, tako na kolesu, kot tudi v avtomobilu. Jenull je dobil opozorilo zaradi uporabe smernikov, kasneje kazen v višini 40 evrov. Policijo pa je zaradi posnetka ovadil in napovedal, da "če se bo to tako nadaljevalo in se bo ta represija stopnjevala, ne bo več možno ljudi zadržat pri tem, da se ne uprejo tudi nasilno".

"Na dopisni seji, kjer je bila izglasovana ustavitev financiranja, so sedeli tako predstavniki DeSUSa- kot tudi SMC-ja. Sprenevedanje o tem, da se poslanska skupina zdaj s tem ne strinja, je interni problem stranke, ki ga bodo morali rešiti," je dejal Maksuti in dodal, da politični boj že poteka, ker so vsi v nizkem štartu za nove volitve.

Odločitev o ustavitvi financiranja STA je ponvono razburila koalicijske partnerje. DeSUS zahteva, da se status odpravi. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek stvari nekoliko miri in pravi, da gre za nepotrebno vznemirjanje, a poslanska skupina SMC je zelo ostro dogajanje obsodila kot nedopustno. "Če se poslanska skupina ne strinja s svojim predsednikom, se bo to pokazalo ko bodo drugače glasovali v parlamentu," je dejal Maksuti.

"Stran, ki skuša predstaviti alternativo ima težavo, in sicer 46. Če želiš prevzeti oblast potrebuješ 46 glasov," je dejal Balažič. "To se ni zgodilo prvič, to se stalno dogaja in premier s tem pozornost vleče nase. Jaz to pripisujem njegovemu karakterju, dvomim, da zadaj potekajo kakšne druge večje stvari," je dodal. Opozoril je na komunikacijske težave.

"Če rešuješ sistemske težave, kar se kaže pri STA, ne razumem, zakaj niso oni tisti, ki dajo novico v javnost. Zakaj se moraš na novico vedno odzivat in dokazovat, da si imel ti prav. To me jezi v smislu, da se moram opredeljevati, če sem za Janšo ali proti Janši, tu se celotna debata izgubi, ker se ne pogovarjamo več o sistemskem problemu, ki pa več kot očitno obstaja," je prepričan.

Do neke mere se je strinjal tudi Maksuti, ki je dodal, da ko govorimo o Janši ne gre za en karakter, pač pa za način vladanja."Partnerji morajo 'požegnat' vse kar prihaja s strani predsednika vlade, ki svoje odločitve pozicionira kot edine pravilne. Tu ni prostora za razpravo. Od 300 predlogov opozicijskih strank ne sprejmejo nobenega."

"Možno je, da kakšna stranka razpade in da se razmerje sil spremeni"

Balažič je nato izpostavil, da se to dogaja samo pod to vlado. "To, da se amandmaje v parlamentu zavrača spremljamo pod vsako vlado. Tudi prejšnja vlada in še katera pred njo ni sprejemala opozicijskih argumentov. Tudi kadrovanje je bilo popolnoma isto," je pojasnil in težavo izpostavil v tem, da se vleče v en ali drug ekstrem. "Vprašanje, če je to konstruktivno za Slovenijo," je še pripomnil.

"Vprašanje vlade je aritmetika v državnem zboru. Nekonsistentnost med predsednikom SMC in stranko kaže na možnost, da kakšna stranka tudi razpade in da se razmera sil spremeni. Če je to pot za novo koalicijo pa bo pokazal čas," je sklenil Maksuti.