Mija, ki je zaradi bolezni izgubila lase, želi z brezplačnimi lasuljami pomagati drugim

Pred letom dni so deklici Miji počasi začeli izpadati lasje. Prvega pogleda v ogledalo se dobro spominja. Če se je sama sprijaznila z izgubo las, pa okolica na to še ni bila pripravljena. "Ko sem nosila oblekico, me je fantek vprašal, če sem fantek v oblekici," se spominja Mija. Takrat je dečku pojasnila, da nima las zaradi jemanja zdravil.

V tistem času o nakupu lasulje nista razmišljali, pravi njena mamica Brigita. Sta pa med Mijinim zdravljenjem spoznali tiste, ki jim je bolezen znova in znova vzela lase. Njihova edina skromna želja je bila, da bi jih dobili nazaj.