Mala skrivnost Tanje Žagar

''Rada se dobro počutim v svoji koži, vendar vem, da moram za to tudi kaj narediti. Po 40. letu, ko se na obrazu pozna prav vse, je prepozno! Zdrav način življenja, pozitivna naravnanost in nega s kakovostnimi naravnimi izdelki se mi zdijo najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na naš videz.

Zato sem še toliko bolj NAVDUŠENA nad kozmetičnimo linijo L'amour, saj moji občutljivi koži daje vse, kar potrebuje. To je moj eliksir mladosti'' je z nasmehom dejala Tanja, ki slovi po njenem sijočem in mladostnem videzu.

Osupljivi rezultati naravne kozmetične linije L’amour so navdušuli tudi Tanjo Žagar. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

ELIKSIR MLADOSTI V KATEREGA SE BOSTE ZALJUBILI. Popolnoma drugačen serum L’amour vsebuje več kot 20 učinkovin ter koktajl ŠESTIH biološko aktivnih peptidov, ki v celicah sprožijo samoobnovitvene procese in obudijo njihov mladostni potencial. Zmanjšanje ravni peptidov namreč vodi v izgubo čvrstosti in prožnosti, spremembe v teksturi in pojavljanje gub. L'amour razkošna krema bogata s pomlajevalnimi rastlinkimi izvlečki brazilske kreše, olj šipka, argana in opuncija odlikuje lahkotna tekstura in prefinjena dišava. Poleg zeliščnih izvlečkov vsebuje še 2 različni molekularni masi hialuronske kisline, ceramid in vitamin E. Krema L’amour bo zagotovo postala vaša najboljša prijateljica, takoj ko jo boste preizkusili. Negovalni ELIKSIR MLADOSTI L'amour, ki poleg peptidov vsebuje le naravne sestavine edini na trgu poskrbi za celostno nego kože obraza.

''Moram priznati, da je kombinacija L’amour proti gubicam zadetek v polno!'' NAJUČINKOVITEJŠA KOMBINACIJA ZA RAZKOŠNO NEGO OBRAZA. Anti-aging serum in krema L'amour se zelo hitro vpijeta v kožo in učinkovito delujeta že po prvem nanosu. Zmagovita kombinacija podpira naravne mehanizme za povečanje sinteze kolagena in elastina in omogoča intenziven prenos učinkovin tudi v globlje plasti kože, kar posledično vpliva na vidno zmanjšanje izgleda izraznih linij in gub, povečano prožnost ter mladostnemu videzu kože.

Sinergija delovanja seruma in kreme L'amour zagotavlja učinkovito zasnovo za nego obraza tekom dneva in preko noči. Učinki in lastnosti kombinacije L'amour vas bodo zagotovo navdušile! • NEŽNA tekstura. • HITRO se vpije v kožo. • Ne pušča TEŽKEGA ali MASTNEGA občutka. • POPOLNA za nanos pod ličila. • Primerna za VSE tipe kože. • UČINKOVITA v boju proti staranju kože.

Eliksir mladosti L'AMOUR zavira prehitro staranje kože in zagotavlja hitre ter tudi dolgoročne učinke. Več bi si res težko želeli. FOTO: PR/Arhiv ponudnika