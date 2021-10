Mala socialna reforma: univerzalni otroški dodatek in lažji dostop do štipendij?

Centri za socialno delo pri otroškem dodatku, državni štipendiji ter subvencioniranem vrtcu, malici in kosilu naj ne bi več ugotavljali premoženja, temveč le še dohodek. Ugotavljanje premoženja in dohodka pa bi ostalo v postopku ugotavljanja upravičenosti do socialne pomoči.

"V Sloveniji je ena izmed temeljnih sistemskih ugotovitev, da je sistem socialnih in družinskih transferjev nepregleden, zapleten, zelo birokratski," je na današnji novinarski konferenci na sedežu NSi v Ljubljani dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, sicer tudi podpredsednik NSi. Osnutek paketa bi to po njegovem mnenju popravil, hkrati pa bi razbremenil centre za socialno delo.

V okviru t. i. male socialne reforme je ministrstvo pripravilo osnutke novel zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Cigler Kralj je med ključnimi izpostavil predlog, da centri za socialno delo pri otroškem dodatku, državni štipendiji ter subvencioniranem vrtcu, malici in kosilu ne bi več ugotavljali premoženja, temveč le še dohodek. Ugotavljanje premoženja in dohodka pa bi ostalo v postopku ugotavljanja upravičenosti do socialne pomoči.

Kot drugo veliko spremembo je minister izpostavil predlog, da se otroški dodatek ne bi več všteval v dohodke, ki se upoštevajo pri odločanju o upravičenosti do ostalih transferjev. To naj bi omogočilo pravičnejšo obravnavo polnoletnih dijakov v zvezi z dostopom do državne štipendije. Med predlaganimi spremembami je tudi siceršnja širitev kroga upravičencev do državne štipendije, in sicer tako, da se dodajata 7. in 8. dohodkovni razred.