Malalan ob otvoritvi nove poslovalnice podarja obeske iz zlata

Verjemite, diamanti niso namenjeni zgolj najbolj premožnim. Dosegljivi so tudi povsem navadnim smrtnikom. Za investicijski diamant teže 0,1 karata boste odšteli približno 300 evrov, medtem ko se cene prstanov z diamanti začnejo pri približno 500 evrih. V Draguljarni Malalan verjamejo, da je darilo z diamantom idealen simbol za obljubo večne ljubezni, zahvalo za dolgoletno poslovno sodelovanje in kot začetek ali pa nadgradnja tradicije družinskega nakita.

Ponudba znamke Malalan slovi predvsem po diamantih najvišje kakovosti. Nakit z diamanti ima prav poseben čar – najtrši naravni kristali simbolizirajo večnost, s svojim leskom pa pritegnejo marsikateri pogled. Običajno so vdelani v nakit iz rožnatega, rumenega ali belega zlata, kot darilo pa so zanimivi tudi samostojno: kot investicija ali čudovita osnova za izdelavo nakita po naročilu.

Malalan Nazorjeva svoja vrata odpira 31. 5. 2022 v centru Ljubljane – poleg ene od najboljših restavracij v Sloveniji in enega od najbolj znanih secesijskih hotelov v širši okolici. Ponudba nove poslovalnice draguljarske hiše Malalan zajema predvsem izdelke z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Zaročni prstan mora biti predvsem skladen z osebnostjo izbranke, njenim izgledom in odnosom do nakita. V mislih velja imeti, da zaročni prstan dame poleg poročnega pogosto nosijo celo življenje. S tem v mislih draguljarski specialisti običajno priporočajo klasično obliko, ki je oblikovana tako, da traja več generacij, predvsem pa se je skozi desetletja nošenja ne naveličate.

Kolekcijo Malalan Romantika oblikovalski atelje posveča zaljubljenim. Glavni element te kolekcije so diamanti, ki so vdelani v značilen motiv cvetov in simbola za neskončnost. Ti brezčasni kosi nakita so izdelani iz 18-karatnega belega in rožnatega zlata, praviloma pa jih krasi en diamant . Tipičen zaročni prstan z enim diamantom se imenuje »solitaire«, mnogi gospodje pa za pogumno dejanje zaroke skupaj s strokovnjaki za nakit izberejo prav prstane Malalan.

Malalan – več kot 7 desetletij odličnosti

Zgodba Draguljarne Malalan se je pred več kot 70 leti začela tik nad Trstom, v slovensko govoreči vasi Opčine. Z majhno urarsko delavnico in prodajalno zlatnine sta jo začela Anton in Angelca Malalan, njuno obrt pa so kmalu prevzeli trije sinovi. Najmlajši, Peter Malalan, je po opravljeni zlatarski šoli začel z oblikovanjem lastnega nakita, pozneje pa so ga življenje in močne poslovne ideje ponesle v Ljubljano. Tam je prevzel vodenje takrat čisto nove, izredno majhne trgovine in skupaj z ženo sta v nekaj desetletjih zgradila najbolj vplivno draguljarsko hišo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Danes vodenje družinskega podjetja prevzema tretja generacija družine Malalan: v Ljubljani je to Tjaša Malalan, strokovnjakinja za barvne dragulje in oblikovanje nakita, ki ga v Ljubljani ročno izdelujejo pod lastno blagovno znamko. Hrvaško podružnico v Zagrebu vodi njen mlajši brat Jure Malalan, ki skrbi za poslovni razvoj podjetja in kot izučen urar za visoko kakovost urarske servisne storitve na Hrvaškem. Družina Malalan je tako v Sloveniji in na Hrvaškem sinonim za urarsko in draguljarsko izvrstnost, obenem pa že več desetletij piše prelepo zgodbo medgeneracijske povezanosti.





Naročnik oglasa je Malalan d.o.o.