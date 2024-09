MALDIVI to jesen in zimo do 20 % ceneje!

Na Počitnice.si najdete bogat nabor počitnic na Maldivih z odhodom letala iz Ljubljane, Zagreba, Benetk ali Dunaja za vse vrste popotnikov in počitnikarjev, zato hitro preverite njihovo ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje za Maldive na info@pocitnice.si in si z zgodnjo prijavo zagotovite ekskluziven popust – tudi do – 20 % !

Maldivi so vsekakor ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij sveta. A če je še pred nekaj leti veljalo, da si počitnice na Maldivih lahko privoščijo samo petični gostje, lahko sedaj čar Maldivov s pravočasnim in premišljenim načrtovanjem doživite tudi vi!

Maldivi se ponašajo s tropskim podnebjem, kar pomeni, da je skozi vse leto toplo in vlažno, temperatura zraka se giblje med 25 in 31 stopinj Celzija. A dejansko vreme na Maldivih določajo monsuni, ki leto delijo na tako imenovano suho in mokro sezono. Suha traja nekje od novembra do konca aprila in ker je takrat v naših krajih praviloma hladneje, sta jesen in zima kot nalašč za nepozaben oddih na rajskih Maldivih .

Maldivi so skupek tisočerih otokov potopljene gorske verige v Indijskem oceanu, a poseljenih je le okoli 200 otočkov. Večina je namenjenih turizmu, kar pomeni, da je celoten otok en velik resort, na katerem so samo gostje in osebje, ki skrbi za brezskrben dopust. Tako lahko vedno najdete popoln intimen kotiček samo zase in uživate na belih peščenih plažah, ki jih obdaja dih jemajoče morje v stotinah turkiznih odtenkov.

V zadnjih letih so turistične namestitve na voljo tudi na lokalnih otokih, kjer si lahko počitnice organizirate sami. Res je, da boste na ta način morda prihranili nekaj denarja, a Maldivi so muslimanska država, zato se ob neupoštevanju strogih pravil lahko hitro znajdete v težavah, pri reševanju katerih ne boste imeli pomoči agencije. Ceni letalske karte in namestitve je potrebno prišteti še transferje z glavnega letališča Male do izbranega otoka in nazaj, tudi cene hrane in pijače so na Maldivih precej zasoljene, alkohola na lokalnih otokih ni.

Če upoštevate vse našteto in nato primerjate cene počitnic v lastni organizaciji z akcijsko ponudbo počitnic na Maldivih pri Počitnice.si, boste hitro ugotovili, da si lahko za skoraj isti znesek namesto oddiha s kopico skrbi privoščite sanjski oddih na Maldivih!

Večina paketov je zasnovana kot 9-dnevni oddih, saj se 2 dni porabi samo za potovanje, a se vam na Počitnice.si brez težav prilagodijo in vam pripravijo tudi povsem individualno ponudbo počitnic na sanjskih Maldivih za 8, 10, 14 ali več dni.

Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa se lahko oglasite tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, in sicer v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Pa še nekaj...

Vsi paketi počitnic na Maldivih pri Počitnice.si vključujejo vse storitve, ki jih potrebujete na brezskrbno letovanje: letalski prevoz, prevoz na izbrani otok in nazaj z gliserjem ali hidroplanom ter namestitev na otoku z izbrano storitvijo (polpenizon, polni penzion, all inclusive). Poleg tega vam Počitnice.si zagotovijo tudi garancijo za vračilo denarja v primeru odpovedi letov.

Kateri otok na Maldivih je pravi za vas?

Na Maldive lahko s Počitnice.si poletite tako iz Ljubljane , kot tudi vseh okoliških letališč: Zagreb , Dunaj , Graz , München , Benetke in Milano (Malpensa) z enim postankom v Istanbulu, Dubaju ali Dohi. Na Maldivih pristanete na glavnem otoku Male, od koder vas nato z gliserjem ali hidroplanom odpeljejo do izbranega otočka.

Pri izbiri otoka oziroma resorta skorajda ne morete zgrešiti, saj je tako rekoč povsod poskrbljeno za vse vrste gostov. Maldivi so vsekakor odlična destinacija tako za zaljubljene pare in sveže zakonce, kot tudi za družine z otroki in seniorje, ki si želijo uživati v jeseni življenja. Kot pravijo na Počitnice.si, so med njihovimi gosti najbolj priljubljeni:

Villa Park Sun Island 4*, ki se lahko pohvali s čudovitimi hišicami na plaži in odlično hrano. Leži na južnem atolu Ari, ki je od letališča Male oddaljen 20 minut s hidroplanom in še10 minut vožnje s čolnom. Ima zelo lep koralni greben, kjer se lahko potapljate in snorkljate, s svojo rajsko kuliso in prekrasnimi sončnimi zahodi pa je resort popolna izbira za pare, ki iščejo romantičen oddih.