Maldivi, Zanzibar, Karibi ... Slovenci se vse bolj odločajo tudi za oddaljene destinacije

Bliža se poletje in posledično so mnogi z mislimi že ob morju, ali na kakšnem avanturističnem potovanju. Preverili smo, za katere destinacije je med slovenskimi turisti največ zanimanja. Sta vojna v Ukrajini in svetovna inflacija vplivali na ponudbo in cene aranžmajev? In kaj lahko turisti pričakujejo na samih destinacijah?

Po dobrih dveh letih koronskih omejitev, ko so bile številne države zaprte za turiste, potovanja v ostale pa so bila precej otežena, se letos ob sproščanju epidemioloških ukrepov razpoloženje ljudi glede potovanj krepi. V angleško govorečem svetu letošnjo turistično sezono označujejo kot "revenge" turizem oziroma maščevalni turizem. "Veliko turistov po celi Evropi si želi nekam iti in so odločeni, da bodo tudi šli," pravi Mišo Mrvaljević iz Združenja turističnih agencij Slovenije (ZTAS). "Ugotavljamo, da se po dveletnem 'nepotovanju' zaradi pandemije in s sproščanjem ukrepov čuti, da si ljudje želijo sprostiti, zamenjati okolje, odpotovati na krajše ali daljše potovanje, ne samo v času poletnih počitnic, ki se jim sicer Slovenci ne želimo odpovedati (morda si jih zaradi cenovne občutljivosti le nekoliko skrajšamo)," pravijo v turistični agenciji Kompas.

icon-expand Slovenci si letos, tako kot ostali Evropejci, močno želijo potovati FOTO: Shutterstock

Da bo letošnje leto po dolgem času res takšno, kot so jih bili vajeni pred korono, pritrjujejo v agenciji Sonček. "Lahko rečemo, da smo ponovno zadihali, da se ukrepi vsak dan bolj sproščajo in da so ljudje željni potovanj najbrž celo bolj kot kadarkoli prej. Januar, ki je prejšnja leta veljal za mesec, ko se je za (First Minute) počitnice odločilo največ Slovencev, letos še sicer ni bil primerljiv z 2019, a je zanimanje za počitnice vsak mesec naraščalo. Vmes se je "zgodila" še Ukrajina, kar je za kakšen teden ali dva spet ustavilo rezervacije, nato pa smo se vedno bolj vračali na stare številke. S prodajo prvomajskih praznikov smo bili zelo zadovoljni in tudi za poletje kaže odlično," pravi Neža Jeza Kotnik iz Sončka. Tudi v Palmi, kjer v poletni sezoni načrtujejo več kot 400 čarterskih poletov, pravijo, da je zanimanje za vsa potovanja in počitnice veliko. "Takšno zanimanje ni značilno samo za naše tržišče, ampak za celotno EU območje. Glede na številne omejitve v preteklih dveh letih, je želja po počitnicah in potovanjih še toliko večja," pravi Nena Kraševec iz agencije Palma. V agenciji Kompas pravijo, da si v primerjavi s preteklima dvema letoma obetajo, da se bo letošnja sezona do neke mere približala tisti iz 2019. "S prodajo aranžmajev po First Minute ponudbi smo zadovoljni, sploh glede na to, da so bile v času pričetka prodaje (okoli novega leta) razmere še zelo zaostrene v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa. Kompas je sicer v svojo ponudbo vključi tudi tako imenovano Covid garancijo, zato je bila marsikatera odločitev za rezervacijo tudi lažja. Lahko rečemo, da so stranke že prepoznale ugodnosti prijave po FM ponudbi, kjer so cene nižje, popusti in ugodnosti za otroke visoki, hkrati pa je tudi veliko več možnosti poiskati optimalno nastanitev glede na osebne želje in preference," so pojasnili v Kompasu. "Za poletno sezono se nekako približujemo rezervacijam, ki so bile realizirane v letu 2019. Realna pričakovanja, kakor tudi prognoze, pa kažejo, da letošnja sezona še ne bo dosegla sezone 2019. Sezona 2022 bo po naših prognozah vsaj za 25 odstotkov slabša kot sezona 2019," pa pravi Jože Režonja iz turistične agencije Relax. Po pričakovanjih Svetovne turistične organizacije se bo turizem stabiliziral in normaliziral šele v letu 2024.

icon-expand Večina Slovencev bo tudi letos počitnice preživela na hrvaški obali FOTO: Shutterstock

Za katere destinacije je največ zanimanja? V predsezoni so v porastu še rezervacije za Slovenijo, saj mnogi želijo izkoristiti zadnje turistične bone, ki veljajo le še do 30. junija. V agencijah tako opažajo porast rezervacij počitnic na slovenski Obali, gorskih turističnih krajih, zdraviliščih in termah. Sicer pa bo največ slovenskih gostov tradicionalno počitnikovalo na Jadranu, predvsem ob sosednji hrvaški obali, kar nekaj zanimanja pa je tudi za Črno goro. "Pravi hit v letošnji sezoni pa so programi križarjenj po Jadranu," ugotavljajo v Relaxu. Sicer pa je znova veliko zanimanja tudi za Grčijo. "Slovenci Grčijo obožujejo, zato bomo poleteli na kar 11 otokov ter k temu pridali s povezavami še naslednjih 10 otokov," pravijo v Palmi. Poleg tega pa so med priljubljenimi destinacijami za poletne počitnice tudi Španija, Italija, Turčija, Egipt, Tunizija. "Iz Ljubljane letijo na primer kar trije čarterji tedensko za Turčijo. Že vso zimo in tako tudi v poletje so letala za Egipt praktično polna, polnimo tudi Kanarske otoke, Baleare, letošnja zanimivost in novost so Azori," pravijo v Sončku. Slovenci vse bolj potujejo tudi na Maldive, Zanzibar, Karibe ... Od lanskega leta imamo iz Ljubljane tudi neposredno povezavo z Dubajem, kar odpira vrata še dlje v svet, predvsem v Azijo in Afriko. V agencijah pa opažajo, da je vse več tudi povpraševanja in rezervacij za bolj oddaljene destinacije. "Bolj oddaljene destinacije so stvar dveinpolletne suše, ki smo jo imeli vsi. Nekaterim se je nabralo nekaj evrov v žepu, drugi bi radi nekam daleč šli. Mislim, da bo ta želja po zelo oddaljenih destinacijah do konca letošnjega leta še veliko večja," je prepričan Mrvaljević.

icon-expand Maldivi sicer veljajo za priljubljeno destinacijo za mladoporočence, a vse pogosteje tja potujejo tudi drugi turisti FOTO: Shutterstock

"Pravi magnet so letos Maldivi, kamor letos potuje zelo veliko Slovencev. V času sejma Expo jih je bilo veliko tudi v Dubaju, ponovno se leti na Karibe, na Tajsko, Bali, Mavricij," pravijo v Sončku. Sanjsko potovanje na Maldive si lahko privoščite že od 1200 evrov na osebo (za sedem nočitev), devetdnevno potovanje na Zanzibar pa vas bo stalo od 1400 evrov na osebo. Tudi v Relaxu opažajo veliko zanimanja za Dubaj in Zanzibar, prav tako pa tudi za Karibe, Maldive, Sejšele in druge eksotične destinacije. Nekateri pa se v poletnem času odpravijo tudi bolj na sever. "V poletnem času so priljubljena tudi sveža poletna potovanja, kjer smo pod Palmo tudi pripravili pisano paleto različnih destinacij. Najbolj priljubljene so: Islandija, Skandinavija, Irska, Škotska in Baltske dežele, ekskluzivno pa smo dodali tudi Ferske otoke. Veliko naših gostov pa se med poletjem odloči obiskati tudi priljubljene evropske prestolnice – Pariz, London, Berlin, Lizbona," so našteli v Palmi. Tudi pri Kompasu imajo razpisanih kar nekaj potovanj s posebnimi letali iz Ljubljane v Baltske države, Legoland na Danskem, Islandijo, Škotsko in Irsko. Od bolj oddaljenih destinacij pa so izpostavili Dubaj, Maroko, Kubo in ZDA. Vojna v Ukrajini, podražitve energentov ... Kako se to odraža na cenah? Medtem ko je bila glavna ovira v turizmu v preteklih dobrih dveh letih pandemija covida-19, pa je letos vsaj na začetku leta bilo nekaj negotovosti zaradi vojne v Ukrajini. "Kriza v Ukrajini je na začetku konflikta za kratek čas vplivala na povpraševanje. Trenutno pa zaradi te krize ni zmanjšanega povpraševanja po poletnih počitnicah," pravijo v Relaxu, podobno pa menijo tudi v drugih turističnih agencijah. "Seveda trenutno nihče ne potuje v Rusijo, prav tako je manjše zanimanje za potovanje v države, ki direktno mejijo na Ukrajino, glede ostalih destinacij pa ne beležimo zmanjšanega zanimanja," pa pravijo v Palmi. V zraku pa še vedno visi tudi gospodarska kriza, predvsem v luči podražitev energentov. Kot je pojasnil Mrvaljević, je cena letalskega goriva v zadnjih tednih poskočila tudi za 150 odstotkov, kar se odraža tudi na končnih cenah aranžmajev. Tako so nekateri potniki, ki se bodo na počitnice odpravili s čarterskimi leti, te dni prejeli obvestila o doplačilih za gorivo, o čemer smo že poročali:

A pretiranega vpliva na cene aranžmajev, ki jih ponujajo turistične agencije, te podražitve (za zdaj) nimajo. "Slovenske agencije imajo zakupljene kapacitete in imamo dobre cene dogovorjene za naslednjo sezono," je poudaril Mrvaljević. Pogodbe s hotelirji so namreč agencije sklenile že pred letom dni. V Kompasu tako denimo pravijo, da si štiričlanska družina (dva odrasla in dva otroka do 12 let) lahko enotedenske počitnice s storitvijo all inclusive light na Makarski rivieri (Drvenik) v hotelu s štirimi zvezdicami lahko zagotovi že od 1099 evrov. Agencije imajo tudi posebne ponudbe za številčnejše družine, kjer otroci bivajo brezplačno. Seveda pa so cene zelo različne in so odvisne od lokacije, vključenih storitev in termina. "Tako lahko na 7-dnevne počitnice v juliju odidejo že za 229 eur po osebi za 7x polpenzion, v kolikor želijo res osnovno namestitev," pravi Režonja iz agencije Relax. V Palmi pa pravijo, da en teden počitnic na sredozemskih destinacijah znaša že od 399 evrov na osebo. Ponekod se sicer podražitve in predvsem povečano povpraševanje po omejenih kapacitetah poznajo tudi v povišanju cen turističnih aranžmajev, saj, kot pravijo v Palmi,"prihaja v celotni verigi do dvigov cen". Najbolj so se, seveda, podražila potovanja z letalom.

Prav tako agencije opozarjajo potnike, naj ne špekulirajo in čakajo na "Last Minute" ponudbe, saj bo teh zelo malo. "Nekatere kapacitete v Sloveniji in na Hrvaškem so že zelo zapolnjene in ne pričakujemo večjih Last Minute znižanj. V bistvu vzpodbujamo ljudi, da se čimprej odločijo za rezervacijo poletnih počitnic, da bodo dobili to, kar bo zadovoljilo njihova pričakovanja," pravijo v Sončku. Podobno menijo tudi v ostalih agencijah. "Opažamo, da se zelo hitro polnijo kapacitete v juliju in v avgustu, kar pomeni, da ni pričakovati nekih zelo ugodnih Last Minute ponudb, kot smo bili mogoče vajeni v preteklosti. Tega se zavedajo tudi naši gosti. Tudi letos smo zaznali porast rezervacij po 'First minute' ponudbi, kar kaže na to, da je gost ozaveščen in ve, da first minute prinaša tudi možnost izbire, saj je v sezoni težko dobiti želeno kapaciteto še prosto," pravijo v Relaxu. V Palmi pa ugotavljajo, da so zgodnje rezervacije posebnost zadnjega obdobja. "Načrtovanje počitnic ni več hipno, temveč organizirano in načrtovano v naprej," so poudarili. Dvig cen prevozov, hrane, pijače in ostalih storitev pa lahko turisti - tako kot povsod - pričakujejo tudi na samih destinacijah. Te sicer hotelskih gostov, ki imajo prehrano vključeno v ceno, ne bo toliko prizadelo. Tisti, ki gredo v lastni režiji ali imajo zgolj nočitev z zajtrkom, pa morajo računati tudi na to. "Če vnaprej na to računamo, bo lažje," svetuje tudi Mrvaljević.

icon-expand Rezervacija turističnega aranžmaja FOTO: Shutterstock

Zavarovanje lahko prihrani nepričakovane stroške Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) slovenskim državljanom svetujejo, da imajo za potovanja sklenjeno ustrezno zdravstveno zavarovanje za tujino. V času pandemije covida-19 se je sicer povečal odstotek potnikov, ki se odločajo za zavarovanja, tako za odpovedni riziko kot tudi za zdravstveno turistično zavarovanje. Čeprav večina držav pred glavno turistično sezono sprošča ukrepe za vse, tudi necepljene, se zavarovanje še vedno izplača. Do julija ali avgusta je namreč še nekaj časa in razmere se lahko spremenijo. Če imate zavarovanje, si namreč zagotovite povrnitev stroškov ob morebitnih odpovedih ali spremembah potovanja, ali pa če morate potovanje predčasno prekiniti zaradi covida-19, kakšne druge bolezni ali poškodbe. "Lahko rečemo, da se že nekaj časa ljudje v večini primerov odločijo za dodatno zavarovanje z asistenco v tujini, v zadnjih dveh letih, zaradi covida-19 še toliko bolj," opažajo v Kompasu. "Odločitev je sicer na strani stranke, vsekakor pa dobi naše priporočilo, da se aranžma zavaruje. Pred očmi imamo številne žalostne obraze, ko gredo stvari narobe, stranke pa nimajo sklenjenega zavarovanja," pravijo v agenciji Sonček.

Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom covid-19 slovenskim državljanom svetuje, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti, preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje —Ministrstvo za zunanje zadeve

"Naši gostje se v večini odločijo za nakup turističnega zavarovanja. Za nobeno potovanje pa to ni obvezno. Obvezna zavarovanja so običajno za oddaljene destinacije, kot npr: Dubaj, Mavricij, ZDA," pa so pojasnili v Palmi. Pred potovanjem se prepričajte o razmerah v državi Pandemija nas je naučila tudi, da moramo pozorno spremljati razmere na destinacijah, ki jih nameravamo obiskati. Še vedno je treba, predvsem za bolj oddaljene destinacije, spremljati epidemiološko sliko in ukrepe, ki tam veljajo. Prav tako pa na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) lahko preverite, kakšne so druge politične in gospodarske razmere na vaši ciljni destinaciji. Ena od popotniških destinacij, ki jih ponujajo tudi slovenske agencije, je denimo Šrilanka. V tej turistično privlačni azijski deželi pa se v zadnjih mesecih spopadajo z najhujšo gospodarsko krizo od osamosvojitve oziroma leta 1948. Državo namreč pesti pomanjkanje nujnih dobrin. Zato so tudi na MZZ izdali opozorilo zaradi visoke stopnje politične in družbene napetosti po vsej državi.

icon-expand Na Šrilanki primanjkuje pogonskih goriv FOTO: AP

"Nasilje lahko brez opozorila izbruhne v lokalnih okoljih in se razširi na celotna mesta. V nekaterih primerih je ogrožena dobava osnovnih dobrin. Zaradi nemirov lahko oblasti uvedejo izredno stanje, ki ima za posledico omejitev svobode zbiranja in izražanja, ter aretacije brez sodnega naloga. Izogibati se je potrebno pogovorom s politično vsebino, tudi na družbenih omrežjih. Priporočamo tudi izogibanje vsem oblikam javnih shodov in upoštevanje navodila lokalnih oblasti," so zapisali na MZZ. "Po pogovoru z agencijama Relax in Palma smo izvedeli, da turističnih skupin iz Slovenije tam ni. Informacij o tem, koliko individualnih slovenskih turistov je na Šrilanki, nimamo. Tudi sicer nam v naši spletni aplikaciji svojega bivanja na Šrilanki ni najavil nihče," so nam pojasnili na MZZ.