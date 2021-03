Male črne obleke študentov za zdravljenje bolnikov z limfomom in levkemijo

Izbrana oblačila študentov oblikovanja tekstilij in oblačil ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete, ki so jih predstavljali na razstavi Mala črna obleka, bodo dobila dobrodelno noto. Na njihovi katedri so se namreč odločili, da ob zaključku razstave priredijo dražbo. Vsa sredstva bodo namenili Slovenskemu združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, ki po uspešni akciji zbiranja denarja za nakup naprave za CAR-T zdaj zbira sredstva za nakup dodatnega instrumenta.

Že preden so v četrtek iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo naznanili veselo novico, da so zbrali dovolj sredstev za napravo za CAR-T in da se je ob tem našel donator, ki bo sam kupil še eno takšno napravo, so se na Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil odločili, da bodo zbrani denar z dražbo malih črnih oblek svojih študentov namenili omenjenemu združenju. "Dobrodelna dražba malih črnih oblek je že od vsega začetka bila namenjena prizadevanjem in programom Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo – sprva za nakup naprave za CAR-T , za celično zdravljenje, zdaj pa, ko je denar za to napravo zbran, za dodatni instrument," so svojo dobrodelno odločitev pojasnili s katedre in zagotovili, da bodo dražitelji denar nakazali direktno na račun združenja.

Sodobna mala črna oblačila naj bi bila prav tako inovativna, radikalna in aktualna, kot je bila mala črna obleka pred sto leti, ko se je prvič pojavila v zgodovini mode.

Račun združenja torej ostaja odprt, saj njegovi člani želijo zbrati še nekaj sredstev za dodatno napravo. "Dodaten CliniMacs Prodigy instrument bi osrednji CAR-T napravi Prodigy s pripadajočo opremo omogočil izdelavo CAR-T celičnih pripravkov za dva bolnika hkrati," nam je pojasnila predsednica združenja Kristina Modic. Po njenih besedah je edini ponudnik naprave Miltenyi Prodigy pred dnevi zagotovil nižjo ceno naprave, zato bo združenje zanjo in za pripadajočo tehnično opremo odštelo 534.988 evrov, namesto sprva predvidenih 613.000 evrov. "Ker je odziv donatorjev – podjetij, združenj, društev in klubov ter posameznikov – prekosil vsa pričakovanja, smo se na združenju odločili, da bomo s presežkom zbranih sredstev, ki zaradi nižje cene naprave trenutno znaša 165.787,70 evrain donacijami, ki jih preko donatorskih pogodb še pričakujemo, Kliničnemu oddelku za hematologijo UKC Ljubljana poskušali zagotoviti tudi dodaten CliniMacs Prodigy instrument v vrednosti 241.560 evrov," je načrt predstavila Modičeva.

Kam bo šel presežek zbranega denarja? Če se zgodi, da bodo v združenju do zaključka dražbe zbrali vsa potrebna sredstva, bodo donacije, prejete od dražiteljev katedre, porabili za izvajanje podpornih programov za bolnike s krvnimi raki, ki so za bolnike sicer brezplačni, je zagotovila Modičeva: "Tu bi izpostavila predvsem program rehabilitacije, v okviru katerega bolniki dobijo psihološko, prehransko in fizikalno podporo. Sicer pa združenje bolnikom nudi tako strokovno kot laično svetovanje vse delovne dni v tednu, zanje in njihove svojce organizira posvetovalnice s strokovnjaki, spletna predavanja ter redno izdaja različne strokovne publikacije, ki bolnikom pomagajo na poti zdravljenja in okrevanja." Ob tej priložnosti se je zahvalila katedri, da bodo sredstva zbrana z dražbo namenili prav njim: "Veseli smo in hvaležni, da so se študenti in njihovi profesorji odločili podpreti naša prizadevanja in s tem bolnike s krvnimi raki. S tem kažejo svojo družbeno odgovorno držo in veliko empatijo do sočloveka v stiski."

Car-T tehnologija

Projekt MALA ČRNA OBLEKA je eksperimentalni del projekta Fenomen Chanel Filozofske in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani kot del Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, kjer so poleg študentov sodelovali tudi slovenski modni oblikovalci.

"Če bo do zaključka dobrodelne akcije združenje že zbralo vsa potrebna sredstva za nakup dodatne naprave, bodo dobrodelni prispevki namenjeni rednim brezplačnim podpornim programom, v katere so vključeni bolniki v procesu zdravljenja,"so s katedre navedli še en razlog, zakaj bodo denar iz dražbe namenili prav združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Dražba bo trajala do 25. marca Dražba malih črnih oblek se je pričela že v četrtek, 18. marca, in se bo odvijala vse do četrtka, 25. marca, na Facebookovi (FB) strani Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil. Prav tako so na njihovi FB strani predstavljene vse obleke s fotografijami, krajšimi predstavitvenimi besedili avtorjev o tem, kako so njihova oblačila v projektu nastajala, in izhodiščnimi cenami. "Dražitelj, ki bo vpisan z najvišjo ponudbo, bo prejemnik obleke, ki jo je dražil," so pojasnili s katedre. Zaključek dražbe bo v četrtek, 25. marca, ob 19. uri na FB strani katedre.

Ob svojem nastanku v dvajsetih letih 20. stoletja je mala črna obleka spreminjala ustaljene družbene vzorce oblačenja, saj je v odnosu do telesa ponujala nov, svoboden način.

Razstava Mala črna obleka bo na ogled do 25. marca. Kreacije študentov Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil, ki so nastale pod mentorstvom profesoric Nataše Peršuh, Elene Fajt in Petje Zorec, se bodo do takrat bohotile v Mali galeriji Banke Slovenije.

Cilj projekta Mala Črna obleka je bil oblikovati kolekcijo malih črnih oblek kot kreativni odgovor na trenutno realnost v sodobni modi Sodobna mala črna oblačila naj bi bila prav tako inovativna, radikalna in aktualna, kot je bila mala črna obleka pred sto leti, ko se je prvič pojavila v zgodovini mode."Vsako oblačilo je individualna zgodba, v okviru katere so študentje razvijali prepoznavnost in originalnost osebnega umetniškega izraza. Pri tem so izpostavili popolno demokratizacijo sodobne oblačilne kulture," so razložili na katedri. Ob svojem nastanku v dvajsetih letih 20. stoletja je mala črna obleka spreminjala ustaljene družbene vzorce oblačenja, saj je v odnosu do telesa ponujala nov, svoboden način. Sto let po svojem nastanku je še vedno aktualna, predvsem zaradi svoje trajnosti, so prepričani študenti oblikovanja tekstilij in oblačil.