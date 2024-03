Male 'pošasti' v naravi, ki s svojim ugrizom prenašajo nevarne bolezni

Največja nevarnost za klopni meningoencefalitis je na Koroškem, Gorenjskem in v ljubljanski zdravstveni regiji.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je priporočljivo za vse osebe, starejše od enega leta. Brezplačno cepljenje se sicer izvaja za vse otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti, in odrasle, ki dopolnijo 49 let. Brezplačno se lahko cepijo tudi t. i. zamudniki, vsi otroci, ki so bili rojeni v letu 2016 ali pozneje, in tisti odrasli, ki so 49 let dopolnili v letu 2019 ali pozneje.

Čeprav velja mit, da se je treba cepiti predvsem pozimi, pa to ni čisto res. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je na voljo skozi vse leto, res pa je priporočljivo, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih. "Na ta način se vzpostavi zaščita pred boleznijo še pred aktivnostjo klopov," poudarjajo pri NIJZ. V toplem delu leta, ko so klopi aktivni in je potrebna čim hitrejša zaščita, pa se lahko uporabijo tudi 'pospešene sheme cepljenja'.

In čeprav Slovenija sodi med tiste države, kjer obstaja velika možnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi, pa je precepljenost proti klopnemu meningoencefalitisu nizka. Med splošno populacijo je namreč z enim odmerkom cepljenih le okoli 16 odstotkov ljudi, redno pa se cepi med sedem in osem odstotkov prebivalcev.

Za polno zaščito so potrebni trije odmerki, za vzdrževanje zaščite pa so nato potrebni še poživitveni odmerki. Prvi sledi tri leta po osnovnem cepljenju, nato pa na vsakih pet let. Po 60. letu starosti se medtem priporočajo poživitveni odmerki na tri leta.

"Cepivo je zelo učinkovito in varno. Zaščita je več kot 95-odstotna, neželeni učinki so večinoma blagi in prehodni. Največkrat se pojavijo utrujenost, glavobol, slabost, zvišana telesna temperatura in bolečina na mestu cepljenja. Gre za prehodne reakcije, ki hitro minejo. Resnejši neželeni učinki so izjemno redki," opisujejo na NIJZ.

Najprej povišana temperatura, bolečine v mišicah, utrujenost, glavobol, nato obdobje brez simptomov

Sicer okužba s klopnim meningoencefalitisom pri dveh tretjinah ljudi poteka brez simptomov. Pri tretjini pa se bodo teden do dva po ugrizu klopa razvili simptomi. "Pri tem je treba opozoriti, da okoli tretjina bolnikov ugriza klopa niti ne opazi," opozarja Šinkovec Zorkova.

Bolezen se sprva kaže kot kratka neznačilna vročinska bolezen, ki običajno traja dva do štiri dni. Bolniki imajo povišano temperaturo, bolečine v mišicah, so utrujeni in imajo glavobol. Sledi obdobje brez simptomov, ki traja nekaj dni do tri tedne. Nato pa dobijo visoko vročino s hudim glavobolom, imajo otrdel vrat, včasih je bolnikom slabo in bruhajo, lahko pa se pojavijo celo motnje zavesti in smrt.