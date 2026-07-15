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Male tigraste kepice pokukale iz brloga: 'Prikupni, a niso za cartanje'

Ljubljana, 15. 07. 2026 20.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Majhni tigrčki

Zadnji torek v maju so se v ljubljanskem živalskem vrtu skotili trije mladiči sibirskega tigra – ene najredkejših in najbolj ogroženih podvrst tigrov na svetu. Prve tedne so male črtaste kepice, skrite na varnem v brlogu, obiskovalci lahko spremljali preko zaslona, zdaj pa mladi tigrčki že pogumno raziskujejo svet zunaj brloga. V naravi danes živi le še okoli 500 sibirskih tigrov, vsak nov mladič je zato izjemno dragocen za ohranjanje vrste.

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