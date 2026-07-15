Male tigraste kepice pokukale iz brloga: 'Prikupni, a niso za cartanje'

Zadnji torek v maju so se v ljubljanskem živalskem vrtu skotili trije mladiči sibirskega tigra – ene najredkejših in najbolj ogroženih podvrst tigrov na svetu. Prve tedne so male črtaste kepice, skrite na varnem v brlogu, obiskovalci lahko spremljali preko zaslona, zdaj pa mladi tigrčki že pogumno raziskujejo svet zunaj brloga. V naravi danes živi le še okoli 500 sibirskih tigrov, vsak nov mladič je zato izjemno dragocen za ohranjanje vrste.