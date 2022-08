Malemu junaku lahko reši življenje le ujemajoči darovalec. Ste to vi?

Tudi najhrabrejši včasih potrebujejo pomoč, sporočajo mali junaki iz tretjega nadstropja ljubljanskega kliničnega centra, ki skupaj z svojimi starši na hematološko – onkološkem oddelku potrpežljivo in junaško čakajo na tisti en, življensko pomemben klic: našli smo ujemajočega darovalca za vašega otroka. Da bi to bil bližnji družinski član je majhna, okoli 20-odstotna verjetnost in nimajo vsi te sreče, kot jo je, zahvaljujoč svoji mlajši sestri, imela denimo mlada Korošica Sergeja Urnaut. Večina lahko upa le na register darovalcev in tam so možnosti žal še nižje. Zakaj kljub dobro sprejetim krvodajalskim akcijam darovanje krvotvornih matičnih celic ostaja nekakšen tabu?

