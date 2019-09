Borba 19-mesečnega Krisa: zdravilo stane več kot dva milijona evrov

"Kris se je rodil v 41. tednu. Bil je prekrasen dojenček, temnih lask in oči, predvsem pa, bil je ’zdrav’. A le do svojega tretjega tedna, ko so se začeli kazati prvi zaostanki v gibalnem razvoju, ki sprva niso nakazovali na večje težave, še najmanj pa bolezen, na katero nismo bili pripravljeni," razlaga dečkova mamica,Ana Jerak. Ko je bil star šest tednov, so se odpravili na pregled v bolnišnico Izola, kjer se je začela težka bitka. Po pregledu pri tamkajšnji pediatrinji so dečka urgentno z rešilcem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so opravili več specialističnih pregledov, kateri pa niso pokazali nobenih odstopanj. In potem je sledil hud udarec za mlada starša."Vzeli so Krisov DNK in sledila sta dolga dva tedna čakanja, polna žalosti in strahu. 4. aprila 2018 je zazvonil telefon. Potrdili so diagnozo, da ima Kris redko genetsko bolezen," je trenutke, ki so za vedno spremenili življenje mlade družinice, opisala mamica Ana.

Kris ima najhujšo obliko že omenjene bolezni, v primeru katere mišice, ki so potrebne za hranjenje in dihanje, počasi odmirajo. Zdravniki so mu na začetku napovedali največ osem mesecev do enega leta življenja. "S partnerjem se nama je porušil svet. Upala sva, da so to le grde sanje, iz katerih se bova vsak čas prebudila. Oba mlada, polna življenja, presrečna za nov naraščaj, ki pa se je v dobrem mesecu prelevil v največjo žalost,"spopadanje s kruto diagnozo oriše Jerakova.

V klavrni situaciji, v kateri so se znašli, jim je edino upanje predstavljalo novo zdravilo, ki nadomešča beljakovino, katere Krisovo telo samo ne proizvaja."Danes lahko z velikim veseljem, solzami sreče in predvsem upanjem na najboljše povemo, da Krisu zdravilo relativno dosti pomaga. Kljub vsem zdravstvenim zapletom in bitkam z zdravjem, s katerimi smo se v zadnjem letu in pol soočali, je Kris nasmejan in igriv deček, ki sedi ob opori, je prek ust, diha sam ... predvsem pa, še vedno je z nami! Vsak dan nam naš sonček podari nekaj novega, vsak dan je poln sreče in veselja, obenem pa tudi strahu za naprej, saj nam nihče ne more napovedati, ali bo Kris tudi naslednje leto lahko dihal sam brez pomoči aparatov, ali ga bomo še naprej hranili preko ust ali direktno v želodec, ali bo sploh lahko govoril."