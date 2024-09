Malemu Nejcu bolezen odkrili s presejalnim testiranjem: 'Rešili so mu življenje'

V postojnski porodnišnici medicinske sestre vsakemu novorojenčku od 48 do 72 ur po rojstvu vzamejo osem kapljic krvi, ki jih nato nakapajo na kartonček. "Ta kri se mora nato posušiti, približno tri ure mora biti na sobni temperaturi. Vsak delovni dan naš kurir to odpelje na pediatrično kliniko v laboratorij," pove tamkajšnja pediatrinja Petra Bratina.

Na Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko vsak dan prispejo vzorci iz vseh porodnišnic. Sledi testiranje z različnimi metodami in nekateri rezultati so znani še isti dan. "Če je rezultat pozitiven, da torej obstaja določen sum, da bi lahko bila prisotna bolezen, se ta rezultat sporoči staršem. To storijo naši kliniki, torej zdravniki ustrezne stroke," pojasni Barbka Repič Lampret s Kliničnega inštituta za specialno laboratorijsko diagnostiko na ljubljanskem UKC.