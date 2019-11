Malenićeva zabava v pisarni: steklenica v roki in ples na mizi

Po spletu je zaokrožil posnetek direktorja stanovanjskega sklada Mestne občine Koper Gorana Malenića , ki ob spremljavi Merlinove pesmi Moj je život Švicarska s steklenico penine v roki pleše na mizi in s pijačo škropi svojo družbo.

Malenića smo poklicali za komentar, a nam ga ni uspelo dobiti.

Direktor koprskega stanovanjskega sklada se je v medijih znašel, potem ko je prejšnji teden zaradi vožnje pod vplivom alkohola ostal brez izpita.Po posvetu o nepremičninskem poslovanju v portoroškem hotelu je očitno pregloboko pogledal v kozarec in napihal krepko čez dovoljeno mejo, zaradi česar je tudi ostal brez izpita.

Koprski župan Aleš Bržan je bil jasen: od njega pričakujem, da pride k meni in mi ponudi svoj odstop. A to se ni zgodilo. "Prejšnji petek sem ga poklical na podlagi klica enega izmed novinarjev in vprašal za informacije, ali je temu res tako. Temu je pritrdil, ampak od takrat naprej se še ni pojavil na občini," je povedal.

Malenić je bil včeraj na bolniški in naj bi se pri Bržanu oglasil danes. V telefonskem pogovoru za oddajo24UR je dejal, da zadevo obžaluje, ampak da funkcija, ki jo opravlja, ni vezana na zaupanje javnosti oziroma volitve, pač pa na mandat, ki mu ga je podelil svet zavoda in da zato ne namerava odstopiti.

Če sam ne bo odstopil, pa bi lahko za njegovo razrešitev poskrbel svet zavoda. Slišati je, da je nova koprska oblast že dlje časa nezadovoljna z njegovim delom.

Malenić je svoj mandat nastopil v času županovanja Borisa Popoviča in je bil tudi njegov podpornik. Na obali so tako vse glasnejše govorice, da se na njegovem hrbtu lomijo kopija dveh struj, ki medsebojno obračunavata.