Mali bolniki, ki se iz dneva v dan borijo s kruto boleznijo

V Ljubljani se bodo ta konec tedna zbrali strokovnjaki, ki razvijajo gensko terapijo za Cockaynov sindrom, bolezen hitrega staranja. To redko gensko bolezen ima tudi Karolina Lavrič, deklica, ki jo pozna vsa Slovenija. Prav njena zgodba je k nam pripeljala najboljše strokovnjake s tega področja, pa tudi male bolnike in njihove družine z drugih koncev sveta, ki se - tako kot Karolina - iz dneva v dan borijo s to kruto boleznijo.