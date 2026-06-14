Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mali in veliki maraton: na cestah okoli 3000 kolesarjev

Ljubljana, 14. 06. 2026 07.19 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Veliki maraton Franja

Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji - 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 kilometrov, bo ob 9. uri pred BTC Cityjem, tam se bo uro in pol kasneje začel tudi mali maraton (97 kilometrov).

Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark.

Start najdaljše preizkušnje bo ob 9. uri pred BTC Cityjem. Kolesarje nato čaka trasa proti Vrhniki, Logatcu, Godoviču, Idriji ter Cerknem, po katerem sledi glavni vzpon na Kladje.

Mali maraton Franja
Mali maraton Franja
FOTO: Franja.org

Pot se nato spusti do Trebije ter nadaljuje proti Gorenji Vasi in Škofji Loki, od koder se bodo kolesarji podali proti Vodicam in prek Gameljn nazaj do cilja v BTC Cityju, kjer najboljše pričakujejo po slabih štirih urah na cesti.

Po delu proge velikega maraton bo potekala tudi krajša različica maratona, ki se odcepi pri Dolgem mostu in nato nadaljuje skozi Kozarje, Dobrovo in Horjul vse do Gorenje Vasi, od koder je pot do cilja pretežno enaka kot na daljši različici maratona. Start malega bo ob 10.30, na cilju pa bodo najboljši okoli 13. ure.

Veliki maraton Franja
Veliki maraton Franja
FOTO: Franja.org

V petek je bil že na sporedu kronometer, v soboto pa štirje bolj družabni kolesarski dogodki,in sicer gorskokolesarski Ljubljanski zmajev MTB izziv, otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju, družinsko-šolski maraton ter 77 kilometrov dolga vožnja po Ljubljanskem barju oziroma Barjanka.

Zaradi kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Podrobnosti so na voljo na uradni spletni strani maratona pod zavihkom info točka.

maraton franja kolesarji

Družino ob cesti napadle ose, pobegnili v drugo vozilo

24ur.com Maraton Franja: pričakovani zastoji, preverite kje
24ur.com Kronometer odpira vikend 44. Maratona Franja
24ur.com Maraton Franja: na sporedu otroški program in Barjanka
24ur.com Bliža se največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji
24ur.com Ljubljanski maraton: Strpno v prometu, navijajmo za tekače
24ur.com Konec tedna kolesarski maraton Franja. Katere ceste in ulice bodo zaprte?
24ur.com Do nedelje zaradi maratona Franja na več odsekih popolne zapore cest
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
14. 06. 2026 08.20
A pederparada je uspela??Pa še dons ne vem na kva točno so tko ponosni
Odgovori
0 0
tron3
14. 06. 2026 08.11
Prostata s.p., urologi si že manejo roke, dela in dnarja bo na pretek!!!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, biki morajo poslušati srce
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, biki morajo poslušati srce
Optimalno število korakov: ali jih res potrebujemo 10.000 za ohranjanje teže?
Optimalno število korakov: ali jih res potrebujemo 10.000 za ohranjanje teže?
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
dominvrt
Portal
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758