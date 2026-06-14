Mali in veliki maraton: na cestah okoli 3000 kolesarjev

Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Start najdaljše preizkušnje bo ob 9. uri pred BTC Cityjem. Kolesarje nato čaka trasa proti Vrhniki, Logatcu, Godoviču, Idriji ter Cerknem, po katerem sledi glavni vzpon na Kladje.

Mali maraton Franja FOTO: Franja.org

Pot se nato spusti do Trebije ter nadaljuje proti Gorenji Vasi in Škofji Loki, od koder se bodo kolesarji podali proti Vodicam in prek Gameljn nazaj do cilja v BTC Cityju, kjer najboljše pričakujejo po slabih štirih urah na cesti. Po delu proge velikega maraton bo potekala tudi krajša različica maratona, ki se odcepi pri Dolgem mostu in nato nadaljuje skozi Kozarje, Dobrovo in Horjul vse do Gorenje Vasi, od koder je pot do cilja pretežno enaka kot na daljši različici maratona. Start malega bo ob 10.30, na cilju pa bodo najboljši okoli 13. ure.

Veliki maraton Franja FOTO: Franja.org