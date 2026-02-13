Mali Jaka nima veliko časa: za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov

Kris, Urban, Miloš, Aleks in še bi lahko naštevali so otroci, za katere je denar, da bi lahko odšli na zdravljenje v tujino, zbirala vsa Slovenija. Zdaj se zbira za 9-letnega Jako iz Ribnice, ki mora za zdravljenje čez lužo zbrati 2,5 milijona evrov, ker so uspeli znižati ceno s prvotnih 3,2 milijona. Zbiranje poteka počasi, kar je glede na število podobnih akcij razumljivo, a mali Jaka časa nima. Zdravilo lahko dobi le, dokler hodi, njegovo stanje pa je iz tedna v teden slabše, trenutno se že težko postavi na noge.