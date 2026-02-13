Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mali Jaka nima veliko časa: za zdravljenje potrebuje 2,5 milijona evrov

13. 02. 2026 19.26 pred dvema dnevoma 1 min branja 15

Avtor:
Svet na Kanalu A
thumbnail

Kris, Urban, Miloš, Aleks in še bi lahko naštevali so otroci, za katere je denar, da bi lahko odšli na zdravljenje v tujino, zbirala vsa Slovenija. Zdaj se zbira za 9-letnega Jako iz Ribnice, ki mora za zdravljenje čez lužo zbrati 2,5 milijona evrov, ker so uspeli znižati ceno s prvotnih 3,2 milijona. Zbiranje poteka počasi, kar je glede na število podobnih akcij razumljivo, a mali Jaka časa nima. Zdravilo lahko dobi le, dokler hodi, njegovo stanje pa je iz tedna v teden slabše, trenutno se že težko postavi na noge.

jaka zbiranje denarja pomoč
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
15. 02. 2026 14.44
Naj Brodnjak in podobni bogati pomagajo!
Odgovori
+1
1 0
Verus
15. 02. 2026 09.28
Mene nekaj zanima. Kako to, da se je zadnjih 10 let pojavilo toliko otrok, ki potrebujejo 2 in več milijonov evrov vredno zdravljenje? Tega prej ni bilo
Odgovori
+1
1 0
Verus
15. 02. 2026 09.29
Sprašujem iz medicinskega vidika. Otroku je treba pomagati, je pa evidentno porast bolezni, ki zahtevajo milijone evrov vredna zdravljenja.
Odgovori
0 0
komakorzikanec
14. 02. 2026 19.54
Malo man, še bolje nič, denarja za orožje Zelenskemu pa za orožje
Odgovori
+1
1 0
Luna61
14. 02. 2026 12.28
Zibertmi, ni ti pomoči. Nehaj z takimi komentarji. Za otroka gre.
Odgovori
0 0
plejadanka
14. 02. 2026 10.27
Sto najbogatejsih maherjev ta znesek lahko zbere v slabi uri.
Odgovori
+1
3 2
zibertmi
14. 02. 2026 11.05
saj bi viljem organiziral,pa je preveč zaposlen v sds pred volitvami
Odgovori
-3
1 4
zmerni pesimist
14. 02. 2026 08.56
Pa za palestino ukraino bosanski vodovod
Odgovori
+4
6 2
bojer
13. 02. 2026 19.38
Absolutno podpiram pomoč malčku, tu ni nobene dileme. Se pa zgrozim, ko pomislim, da ne zmoremo takih zgodb plačevati iz zavarovanj. Imamo pa dovolj in preveč sredstev za vse "pregloboke žepe" ne oziraje se na barvo ...
Odgovori
+11
11 0
BBcc
13. 02. 2026 19.53
Na izredni seji naj bi potrdili zakon, ki bi kril take primere iz zzzs. Če bo to naredila ta vlada imajo moj glas.
Odgovori
-5
2 7
zmerni pesimist
13. 02. 2026 19.37
Kaj pa zzzs in država
Odgovori
+7
8 1
Špica
13. 02. 2026 19.39
zzzs pa drzava samo jemlje ne pa daje res zalostno.
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
13. 02. 2026 19.52
"država" ima naš denar...samo za naše ga ni !
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534