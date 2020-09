Mali Kris je leto dni od prvega prispevka živahen fantek, ki dobro napreduje

Kmalu bo minilo eno leto od prispevka o malem borcu Krisu, ki je Slovenijo združil v največjo humanitarno akcijo v zgodovini. Starši takrat 19-mesečnega dečka so se obrnili na dobre ljudi, ki bi pomagali zbrati neverjetna dva milijona evrov za revolucionarno zdravilo, ki bi zaustavilo razvoj spinalne mišične atrofije. Dve leti in pol star Kris je zdaj živahen, navihan in čebljav fantek. Njegova mama pravi, da lažje diha, lahko samostojno sedi in ni vsako minuto odvisen od pomoči staršev.