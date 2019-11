Mali Kris odhaja na zdravljenje v ZDA

Kris se je rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, zaradi katere počasi izgublja na mišični moči, dokler ne bodo nekega dne odmrle. Pomaga mu lahko novo zdravilo Zolgensma, ki ga je maja letos odobrila ameriška Agencija za zdravila. Evropska unija pa mora zdravilo še odobriti, v Sloveniji naj bi bilo tako na voljo šele v naslednjem letu. Kar pa pomeni, da bo za Krisa prepozno, saj je zdravilo primerno zgolj za otroke do drugega leta starosti.

In tako se je začelo zbiranje sredstev, v kateri so dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki zbrali 3,9 milijona evrov. "Našemu Krisu ste omogočili prihodnost. Hvala celi Sloveniji, ki ima res veliko srce," je ob tem dejala njegova mama Ana Jerak.

S starši bo tako danes odletel v Los Angeles, kjer se bo zdravil na kliniki UCLA. Tam naj bi ostal od dva do štiri mesece. Klinika UCLA je Krisovim staršem že poslala prvi račun, ki zajema ceno zdravila, in sicer v višini 2.234.031 dolarjev oziroma nekaj več kot dva milijona evrov.

Let v Los Angeles je Krisovi družini omogočil Miodrag Kostić, srbski poslovnež iz družbe MK Group in lastnik Gorenjske banke, hotela Kempinski v Portorožu in večinski lastnik Letališča Portorož.