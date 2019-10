Mali Kris bo zdravilo prejel na kliniki v Los Angelesu

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki sta sicer pred tedni podpisala donatorsko pogodbo, s katero je ZPMS prevzela donatorska sredstva v višini 2.300.000 evrov za plačilo stroškov zdravljenja malega Krisa Zudicha .

Kot so še sporočili, bo let v Los Angeles doniral Miodrag Kostić , srbski poslovnež iz družbe MK Group, ki se ga je Krisova zgodba zelo dotaknila. Kostić je sicer lastnik Gorenjske banke, hotela Kempinski v Portorožu in večinski lastnik Letališča Portorož.

Krisovi starši so skupaj z društvom Palčica Pomagalčica sporočili, da se predvidoma v sredini naslednjega tedna odpravljajo v ZDA, natančneje v Los Anegeles. Kris bo zdravilo prejel v bolnišnici UCLA, ki je staršem že poslala prvi račun, ki zajema ceno zdravila, in sicer v višini 2.234.031 dolarjev oziroma nekaj več kot dva milijona evrov.

Spomnimo, Slovenija je za fantka Krisa v slabem tednu dni zbrala kar 3,9 milijona evrov, ker pa društvo Palčica Pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije, bi morali od zbranega zneska plačati 25 odstotkov akontacije dohodnine. To predstavlja 950.000 evrov, okoli 940.000 evrov pa bi morala plačati še Krisova družina kot prejemnica donacije. Davka jim ne bi bilo potrebno plačati, če denar nakažejo humanitarnemu društvu. Za sodelovanje so v društvu prosili Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Te dni so fantkovi starši čakali na zeleno luč in odgovor iz ZDA, urejali pa so tudi še vso potrebno birokracijo in obrazce. V igri sta bili nazadnje dve ameriški kliniki, ki bi Krisu omogočili boljše življenje.