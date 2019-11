Mali Kris srečno pristal v ZDA

Jutro začenjamo s pozitivno novico, da je Krisova družina srečno pristala v Združenih državah Amerike na letališču v Los Angelesu. Kot so sporočili na Facebook strani Slovenskega letalskega portala, je letalo s Krisom na krovu ob 18.uri po tamkajšnjem lokalnem času uspešno pristalo. Pot je skupno trajala 15 ur, od tega so bili približno 14 ur v zraku.

Kris je včeraj s starši in zdravnikom okoli 12. ure z Brnika poletel proti Los Angelesu. Njegovi starši so ob odhodu iz ljubljanskega letališča sicer dejali, da bo Kris na kliniko prispel v petek, kdaj bo prejel zdravilo, pa še ni znano. Krisova stara starša sta za oddajo24UR ZVEČERpovedala, da ju je njuna hči Ana obvestila, da je Kris prvi del letalske poti dobro prestal.

Krisova starša sta se ob tej priložnosti zahvalila tudi srbskemu poslovnežu Miodragu Kostiću, ki jim je omogočil let v Los Angeles z zasebnim letalom, kar bi stalo 400.000 evrov. "To je veliko olajšanje tudi zato, ker mora Kris večino časa na letalu preležati, pa zaradi presedanja in množice ljudi na letalih in letališčih. Veste, da je na letalih ogromno ljudi, ne moreš se skriti, zrak je isti ... Veliko je naredil za nas in vse življenje mu bomo hvaležni, da je tako nesebično pomagal otroku, ki ga niti ne pozna."

Spomnimo

Kris se je rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, dokler ne bodo mišice nekega dne odmrle. Pomaga mu lahko novo zdravilo Zolgensma, ki ga je maja letos odobrila ameriška Agencija za zdravila. Evropska unija mora zdravilo še odobriti, v Sloveniji naj bi bilo tako na voljo šele v naslednjem letu. Kar pa pomeni, da bo za Krisa prepozno, saj je zdravilo primerno zgolj za otroke do drugega leta starosti.

In tako se je začelo zbiranje sredstev, v katerem so dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki zbrali 3,9 milijona evrov. "Našemu Krisu ste omogočili prihodnost. Hvala Sloveniji, ki ima res veliko srce," je ob tem dejala njegova mama.

Let v Los Angeles je Krisovi družini omogočil srbski poslovnež iz družbe MK Group in lastnik Gorenjske banke, hotela Kempinski v Portorožu in večinski lastnik Letališča Portorož.